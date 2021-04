Premia za szczepienie. Sieć handlowa zachęca pracowników

Pierwsza sieć handlowa w Niemczech oferuje swoim pracownikom premię za zaszczepienie się. Czy jej śladem podążą inne sieci handlowe?

Sieć dyskontowa Edeka Nord jako pierwsza w Niemczech sieć handlowa oferuje swoim pracownikom premię, jeśli zaszczepią się oni przeciwko COVID-19 - poinformowały niemieckie media. W skład Edeki Nord (będącej częścią grupy Edeka) wchodzi 670 supermarketów rozlokowanych w północnych Niemczech.

Premia dla pracowników to bon zakupowy o wartości 50 euro. - To kolejny krok naszych działań w walce z koronawirusem - powiedziała rzeczniczka sieci Edeka Nord, cytowana przez "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ").

Na razie oferta obowiązuje dla tych pracowników, którzy znaleźli się w drugiej grupie osób uprawnionych do szczepienia. Grupa ta obejmuje m.in. osoby z przewlekłymi chorobami płuc, nerek, wątroby, osoby cierpiące na cukrzycę z komplikacjami lub osoby kontaktowe ciężarnych.

Aldi i Lidl nagradzają

Jak pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Edeka Nord jest pierwszą siecią handlową, która zaoferowała swoim pracownikom w Niemczech premię za szczepienia.

W Stanach Zjednoczonych swój personel nagradzają już z tego tytułu sieci Lidl i Aldi oraz Trader Joe's, spółka-córka Aldi Nord. Lidl płaci swoim amerykańskim pracownikom za zaszczepienie się po 200 dolarów (ok. 170 euro). Pieniądze mają pokryć koszty związane z wizytą w centrum szczepień (np. konieczność dłuższego dojazdu). Aldi płaci - jak podaje "FAZ" - równowartość dwóch godzin pracy, żeby pracownicy nie musieli wybierać "między wynagrodzeniem a zdrowiem".

Podobne plany Lidla i Aldi w Niemczech nie są na razie znane.

Skuteczna zachęta?

Różne są jednak opinie na temat tego, czy premia za szczepienia to skuteczna zachęta. "FAZ" przytacza wnioski z badania naukowców z Uniwersytetu w Erfurcie, które ukazały się w lutym w fachowym magazynie "Journal of Medical Ethics". Naukowcy doszli do wniosku, że premie nie zwiększają gotowości do szczepień. W tym celu zapytano w reprezentatywnej ankiecie 1300 osób w Niemczech, czy zdecydowałyby się na szczepienie. Części respondentów oferowano premię w wysokości od 25 do 200 euro. Pomimo finansowej zachęty, gotowość do zaszczepienia się nie wzrosła.

Do innych wniosków doszli z kolei naukowcy, których analizę opublikowało Centrum Badań Społecznych w Berlinie. Bez rekompensaty chciało się zaszczepić 70 procent pytanych. Przy wypłacie 100 dolarów wartość ta wzrosła o 4,5 punktu procentowego, a przy 500 dolarach nawet o 13,6 punktu.

Z kolei niskie premie rzędu 20 dolarów obniżają gotowość do szczepień o 5 punktów procentowych. Na potrzeby badania naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego i Instytutu Technologii w Karlsruhe (Niemcy) przeprowadzili od grudnia 2020 do lutego br. ankiety wśród 1000 Amerykanów.

Ilu pracowników sieci Edeka Nord, zatrudniającej prawie 4400 osób, skorzysta z premii i zaszczepi się, na razie nie wiadomo.

