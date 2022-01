Prawie tysiąc Holendrów zakaziło się koronawirusem na wakacjach w Austrii

Oprac.: Paulina Sowa Koronawirus z Chin

Prawie tysiąc Holendrów wróciło zakażonych koronawirusem z wakacji w Austrii - poinformował we wtorek Holenderski Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM). W ostatnich dniach powracający do kraju mieszkańcy Niderlandów najczęściej zakażali się także we Francji i Belgii.

Zdjęcie Ośrodek narciarski w Austrii, zdj. ilustracyjne / Yomiuri Shimbun / Associated Press / East News