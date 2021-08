Prawie 10 tys. nowych zakażeń w Izraelu. Blisko rekordu

Dobowa liczba zakażeń niebezpiecznie zbliża się do rekordu. Od początku pandemii kraj odnotował podobne dane co do liczby dziennych infekcji tylko w szczycie trzeciej fali pandemii - czyli w drugiej połowie stycznia - informuje "The Jerusalem Post".

Zasadnicza różnica w danych ze stycznia i sierpnia

Jednak w statystykach ze stycznia i tych aktualnych widać jedną, zasadnicza różnicę. Obecnie liczba pacjentów w szpitalach, których stan określany jest jako poważny wynosi 692.

Tymczasem w styczniu dane te były dwukrotnie wyższe - wówczas stwierdzano średnio 1200 ciężkich przypadków przebiegu COVID-19. Zdaniem specjalistów to szczepienia wpływają na mniejszą liczbę hospitalizacji.

Reklama

Wysoki wskaźnik zakażeń spowodowany jest z kolei szybkim rozprzestrzenieniem się wariantu Delta.

Wariant Delta. Czy trzecia dawka będzie skuteczna?

- Wariant Delta zaskoczył Izrael - przyznał odpowiedzialny za walkę z pandemią przedstawiciel władz prof. Salman Zarka. W jego opinii, deklaracje o wygraniu wojny z COVID-19 były przedwczesne. - Teraz zdajemy sobie sprawę, że to była tylko bitwa, a wojna wciąż trwa. Musimy nadal tłumaczyć i przekonywać ludzi do szczepienia - zaznaczył.

Sposobem na walkę z szerzącym się wariantem Delta ma być trzecia porcja szczepionki.



Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, Izrael zdecydował się na podawanie trzeciej, tzw. przypominającej dawki wszystkim powyżej 30. roku życia. Do takiego szczepienia kwalifikują się te osoby, które poprzednią porcję szczepionki otrzymały co najmniej pięć miesięcy wcześniej.



Izrael jest pierwszym krajem na świecie, który oferuje trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 tak szerokiej części populacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Coraz więcej dzieci trafia do szpitala z Covid-19. Minister zapowiada powrót obostrzeń Polsat News