- Dzieci z klas 1-3 wrócą do szkoły 4 maja - powiedział w środę w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, w maju do nauki stacjonarnej mają docelowo wrócić uczniowie wszystkich klas.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że "w ramach rządu jest wiele punktów widzenia nt. tempa znoszenia obostrzeń". - Ja reprezentuję pogląd konserwatywny, premier Jarosław Gowin bardziej liberalny - dodał.



Szef resortu zdrowia wskazał m.in., że maseczki na zewnątrz moglibyśmy zdjąć przy dziennej liczbie zakażeń poniżej 4-5 tys. Wtorkowe dane ministerstwa mówią z kolei o 5709 nowych infekcjach.



Niedzielski poinformował, że 4 maja dzieci z klas I-III wrócą do szkół. - Mamy jedynie wątpliwość, czy będzie to w całym kraju, czy kilka regionów będzie miało nauczanie hybrydowe - dodał.



Minister przekazał również, że 4 maja będą przywrócone zabiegi planowe w szpitalach.

W poniedziałek szef resortu edukacji Przemysław Czarnek był pytany o to, jak w najbliższych tygodniach będzie wyglądać powrót kolejnych roczników uczniów do nauki stacjonarnej. Minister odparł, że to "zależy od czynników pandemicznych, od tego, jak będzie się prezentowała krzywa spadkowa dynamiki koronawirusa".

- Ostatnie tygodnie napawały optymizmem, dlatego przez ostatnie tygodnie głosiłem tezę, że kwiecień jest tym miesiącem, w którym jest szansa przynajmniej na stopniowy powrót dzieci nauki stacjonarnej - powiedział.

Wyraził nadzieję, że "odpowiedzialność społeczna będzie wykazywana przez nas również w następnych dniach, zwłaszcza w długim weekendzie majowym".

- I maj będzie z kolei miesiącem, gdy do nauki stacjonarnej wrócą wszyscy. Ale o tym, jak będzie dokładnie, jaki będzie harmonogram, będziemy decydować w najbliższych dniach - zaznaczył.

Na pytanie, czy można przypuszczać, że również uczniowie szkół ponadpodstawowych powrócą do zajęć lekcyjnych, powiedział, że "to jest realne".



