Potańcówka pod gołym niebem. Tak Belgowie protestowali przeciw obostrzeniom

W belgijskim mieście Liege doszło do protestu przeciw pandemicznym restrykcjom. Manifestacja polegała na tańcach w plenerze w jednym z miejskich parków. Jej uczestnicy nie mieli masek i nie respektowali nakazanego przepisami dystansu.

Zdjęcie Belgowie mają już dość obostrzeń /Thierry Monasse /Getty Images

O wzięcie udziału w proteście przeciwko restrykcjom związanym z epidemią apelowało kilka organizacji pozarządowych.

Ostatecznie ich przedstawiciele zdecydowali się na zorganizowanie potańcówki pod gołym niebem. Do parku La Boverie przybyła ciężarówka z nagłośnieniem, na miejscu był też DJ, który dobierał muzykę.

- Rozumiem, że niektórzy się boją, ale z psychologicznego punktu widzenia ważniejsze jest dzisiaj manifestowanie tutaj niż siedzenie w domu - podkreśliła w rozmowie z korespondentem AFP uczestniczka wydarzenia, Valene Mewissen, która studiuje w Liege.

21-letnia studenta podkreśliła, że w ostatnich tygodniach w parku La Boverie, który cieszy się wielką popularnością wśród studentów, odbywało się wiele spotkań pod gołym niebem i "żadne z nich nie pociągnęło za sobą wzrostu zakażeń".

Potańcówka protestujących przeciwko orgraniczeniom rozpoczęła się ok. godz. 11 do południa i zakończyła po dwóch godzinach w związku ze zmianą pogody - relacjonuje AFP.

Od soboty w Belgii obowiązują zaostrzone restrykcje, zgodnie z którymi korzystanie z usług i dokonywanie zakupów innych niż te dotyczące artykułów pierwszej potrzeby może dokonywać się tylko na podstawie wcześniejszych zapisów. Zarządzenie to ma obowiązywać miesiąc.

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się w Belgii brytyjskiego wariantu koronawirusa, od poniedziałku będą też zamknięte szkoły i uniwersytety. Tradycyjne ferie wielkanocne zaczną się w tym roku o kilka dni wcześniej i potrwają trzy tygodnie zamiast dwóch - pisze AFP.

- Znaleźliśmy się w nowej sytuacji. To, jak gdyby nawiedziła na kolejna epidemia. Ten wirus jest bardziej agresywny i rozprzestrzenia się w szalonym tempie - podkreślił premier Alexander de Croo w swym niedzielnym wystąpieniu telewizyjnym na kanale RTBF.

"Widzimy też coraz więcej młodych ludzi w szpitalach. Musimy uczynić wszystko, co możliwe, by zatrzymać tę trzecią falę" - dodał.

Belgijski premier przyznał, że kampania szczepień zwolniła, co ma związek z zakłóceniami w dostawach szczepionek. Zapewnił, że w najbliższych trzech miesiącach Belgia otrzyma 7,4 mln zamówionych dawek. "Pozwoli to zaszczepić do końca czerwca pierwszą dozą szczepionki blisko 80 proc. ludności kraju" - podkreślił premier de Croo.

Do chwili obecnej - jak podaje Agence France Presse - pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymało 13,4 proc. dorosłych Belgów, a dwie dawki przyjęło 5,5 proc. populacji powyżej 18. roku życia.