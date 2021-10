W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby wykryto 40 701 zakażeń koronawirusem, co jest pierwszym przypadkiem od 6 września, by dobowy bilans przekroczył 40 tys. - poinformowano w czwartek. Stwierdzono także 122 nowe zgony z powodu COVID-19.

Osiem milionów zakażeń od początku

Liczba nowo wykrytych zakażeń jest wyższa o prawie tysiąc niż była w bilansie ze środy i o ponad 4,2 tys. niż była w poprzedni czwartek, ale łącznie w ciągu ostatnich siedmiu dni stwierdzono ich 245,8 tys., co jest minimalnym spadkiem - o 0,2 proc. w stosunku do poprzednich siedmiu. W środę Wielka Brytania jako piąty kraj na świecie przekroczyła poziom 8 mln wykrytych zakażeń od początku pandemii - obecny bilans to 8,044 mln.

Coraz mniej zgonów

Zmniejszają się natomiast dobowe statystyki zgonów. Ta podana w czwartek jest niższa od środowej o 21, a od tej sprzed tygodnia - o 15. Natomiast w trakcie minionych siedmiu dni stwierdzono 755 zgonów - o ponad 12 proc. mniej niż w poprzednich siedmiu. Od początku pandemii z powodu COVID-19 zmarło w Wielkiej Brytanii 137 417 osób, co jest ósmą najwyższą liczbą na świecie.

Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 49,07 mln osób, a obie - 45,08 mln, co stanowi odpowiednio 85,3 proc. oraz 78,4 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia.