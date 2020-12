Francja znów powoli wpuszcza ludzi wjeżdżających do kraju z Wielkiej Brytanii. Jeden polskich kierowców ciężarówek, którzy utknęli na granicy, nie ma wątpliwości - spędzi święta Bożego Narodzenia w kabinie. Podobnie, jak wielu innych jego kolegów po fachu.

- Nadzieje na święta prysły - przyznaje pan Dawid. Jak mówi, niewiele zmienia fakt, że Francuzi uchylili drzwi, a Brytyjczycy dziś rozpoczynają testowanie kierowców.

- Na samym byłym lotnisku Manston stoi około dwóch-trzech tysięcy aut. Ciężarówki stoją też przy autostradzie M20, a tak naprawdę tam, gdzie tylko się da. Ja jestem prawie na końcu kolejki, więc zanim się przeprawię, miną pewnie dwa-trzy dni - przyznaje. I dodaje: - Byłem święcie przekonany, że najpóźniej w czwartek będę w domu i tam spędzę święta. Nikt się tego nie spodziewał, że ugrzęznę tuż przed promem.

Jak dodaje, kierowcy mogą liczyć na catering, a w przypadku kierowców z Polski także na pomoc rodaków mieszkających w okolicy. Ci organizują zbiórki jedzenia. - Jedna z Polek przywiozła nam na przykład chleb, szynkę i wodę - relacjonuje kierowca.



Trzy czwarte ludzi nie ma maseczek

- Nie głodujemy, mamy co pić - zaznacza. Ale jednocześnie nie rozumie decyzji, by stłoczyć kierowców z całej Europy na niewielkiej przestrzeni. - Chociażby przy cateringu stoi 30, 40 osób, a trzy czwarte ludzi nie ma maseczek. To chyba gorsze, niż byśmy się przeprawili przez kanał, zasłaniając twarz i pojechali dalej - ocenia kierowca.



Paryż na dwie doby wprowadził całkowity zakaz wjazdu z terytorium Zjednoczonego Królestwa po tym, jak na Wyspach wykryto nowy wariant koronawirusa. Teraz ruch został częściowo uruchomiony na nowo. Przeprawić można się tylko, jeśli jedzie się do pracy lub jeśli wiąże się to z pracą lub pilną potrzebą.



Wymagane jest też pokazanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, który musi być zrobiony najpóźniej na 72 godziny przed przeprawą.

