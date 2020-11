Polska znalazła się na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa, opublikowanej przez czeskie ministerstwo zdrowia. Oznacza to ograniczenia w podróżowaniu do Republiki Czeskiej, które będą obowiązywać od najbliższego poniedziałku (9 listopada) aż do odwołania.

Od północy 9 listopada podróż z Polski do Czech na dłużej niż 12 godzin będzie możliwa tylko z negatywnym testem na obecność koronawirusa. Ta zasada będzie obowiązywała wszystkich, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywali dłużej niż 12 godzin w krajach wysokiego ryzyka - w tym w Polsce. Lista państw, oznaczanych trzema kolorami: czerwonym, pomarańczowym i zielonym, będzie aktualizowana co piątek.



Ograniczenia w podróżowaniu nie będą dotyczyć obywateli Republiki Czeskiej i ich rodzin, cudzoziemców posiadających wizę bądź zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, a także pracowników transportu międzynarodowego i osób przejeżdżających przez Czechy tranzytem.



Wyjątek będą stanowili także pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci przekraczający granicę przynajmniej raz w tygodniu, dyplomaci i dzieci poniżej piątego roku życia.

Wjazd bez testu na koronawirusa będzie też możliwy w nagłych sytuacjach związanych na przykład ze zdrowiem.



Pozostałe osoby wjeżdżające do Czech na dłużej niż 12 godzin będą musiały wypełniać elektroniczny formularz lokalizacyjny. Następnie w ciągu pięciu dni będą zobowiązane do wykonania testu i przedłożenia jego wyniku w regionalnej stacji higieny. Czesi będą też akceptować testy wykonane w innych państwach Unii Europejskiej nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem.



