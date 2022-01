Zgodnie z obowiązującym prawem, aby wejść do muzeum konieczne jest okazanie certyfikatu szczepień. Dotyczy to wszystkich powyżej piątego roku życia. W środę grupa pięciu osób wdarła się na teren Muzeum Historii Naturalnej na Manhattanie bez pokazania dokumentu. Był to element protestu przeciwko szczepieniom i segregacji sanitarnej - podaje "Daily Mail".

Dziewięciolatka wyprowadzona przez policję. Aresztowano jej matkę

Dziewięcioletnia Layla została wyprowadzona z budynku przez dwóch funkcjonariuszy. W sieci pojawiło się wideo z zatrzymania, na którym Layla płacze, gdy jest prowadzona do radiowozu. Świadkowie zdarzenia apelowali do policjantów, aby zostawili dziecko i nie narażali go na traumę.

Matka dziewczynki została zatrzymana przez policję, a dziewięciolatka trafiła na komisariat razem z nią. Po dwóch godzinach razem z mamą opuściła policyjny budynek. Nie wiadomo, czy matka dziewięciolatki zostanie ukarana.