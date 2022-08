Koronawirus w Polsce Gdańsk: 27-latek pobił seniora... z powodu koronawirusa

Międzynarodowa grupa naukowców, na łamach "Journal of Infection" twierdzi, że terapia przeciwko SARS-CoV-2 może stać się bardziej niezawodna dzięki odpowiedniemu łączeniu leków.

Przetestowali oni wrażliwość różnych wariantów delta i omikron na różne kombinacje czterech zatwierdzonych leków z interferonem-beta (betaferonem) - kolejną przeciwwirusową substancją, którą także potrafi wydzielać ludzki organizm.

Takie badania mają kluczowe znaczenie, ponieważ pomimo uzyskanego dzięki szczepieniom spadku liczby hospitalizacji i zgonów, wiele osób cierpi na niedobory odporności, a wirus stanowi dla nich poważne zagrożenie.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze zdolność zarazka do mutowania i uodparniania się na leczenie.

Co testowali naukowcy?

Autorzy odkrycia znaleźli kombinacje znanych substancji, które w badaniach na komórkach wykazały dużą skuteczność w zapobieganiu tworzenia się nowych wariantów.

- To ekscytujące wyniki, które mogą pomóc w ulepszeniu terapii pacjentów wrażliwych na COVID-19 i w unikaniu pojawiania się opornych na leczenie wirusów - mówi jeden z liderów projektu prof. Martin Michaelis z University of Kent.

Przetestowane przez naukowców leki łączone w badaniu z betaferonem to remdesiwir, molnupirawir, paxlovid oraz znana od długiego czasu aprotynina.

Ta sama grupa badaczy odkryła także niedawno, że aprotynina może pomagać chorym na COVID-19.

Naukowcy: Powstaną lepsze terapie

Szczególnie efektywnie działało połączenie betaferonu z molnupirawirem, paxlovidem i aprotyniną. Skuteczność remdesiwiru w połączeniu z betaferonem rosła niewiele.

Prawdopodobnie to z tego samego powodu niewielką różnicę powodowało w innych badaniach dodanie do terapii remdesiwirem przeciwwirusowego interferonu.

Naukowcy zachęcają jednocześnie do dalszego testowania połączenia wymienionych trzech leków właśnie z interferonem.

- Jeśli nasze wyniki uda się potwierdzić u pacjentów, mam nadzieję, że powstaną lepsze terapie, które pomogą nam ograniczyć powstawanie niebezpiecznych wariantów COVID-19 - podkreśla prof. Jindrich Cinatl z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie.

