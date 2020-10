Po zakażeniu koronawirusem dość szybko spada poziom przeciwciał. Nowe badania

"Dość szybko" spada poziom przeciwciał po zakażeniu koronawirusem. Od czerwca do września liczba osób posiadających je zmniejszyła się o 26 proc. - wynika z ustaleń naukowców z The Imperial College London, cytowanych przez BBC.

Zdjęcie Koronawirus, zdj. ilustracyjne /IMAGE POINT FR - LPN/BSIP/Universal Images Group /Getty Images

Do tej pory test na obecność przeciwciał wykonało w Anglii u 350 tys. osób. W pierwszej serii badań, przeprowadzonej pod koniec czerwca i na początku lipca przeciwciała wykryto u około 60 na 1000 osób. Z kolei w badaniach z września przeciwciała występowały już tylko u 44 na 1000 przebadanych.



Oznacza to, że odsetek osób posiadających przeciwciała spadł o 26 proc.



Naukowcy zauważyli, że spadek ten był większy w grupie osób powyżej 65. roku życia (w porównaniu z młodszymi) oraz wśród osób bezobjawowych (w porównaniu z osobami, które przechodziły zakażenie objawowo).



Może to oznaczać, że odporność może zanikać i istnieje ryzyko wielokrotnego zakażenia Sars-CoV-2.



Badacze zwracają też uwagę, że stosunkowo dużo osób z przeciwciałami jest wśród pracowników służby zdrowia, co może wynikać z częstej ekspozycji na wirusa.