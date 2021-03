Piotr Zgorzelski: Mamy 7 mln ludzi z certyfikatem bezpieczeństwa zdrowotnego

- Rozumiem jedno - że rząd po raz kolejny przyznał się do porażki, bo lockdown jest przyznaniem się władzy do porażki. Do tego, że nie ma żadnej strategii do wyjścia z pandemii, tylko po prostu pozamykać ludzi w domach - mówił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (Koalicja Polska-PSL) na antenie Polsat News.

- Zaczynamy poważnie rozmawiać na temat, czy przygotowywać się do zamknięcia Polski - mówił w poniedziałek w programie "Gość Wydarzeń" prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19. Jego zdaniem, w tym lub następnym tygodniu przekroczymy liczbę 30 tysięcy dziennych zakażeń koronawirusem. Zastrzegł, że w takim przypadku możliwy jest całkowity lockdown, w tym zamknięcie kościołów.

Marcin Fijołek zapytał w "Graffiti" Polsat News o tę wypowiedź wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego.

- Rozumiem jedno - że rząd po raz kolejny przyznał się do porażki, bo lockdown jest przyznaniem się władzy do porażki, do tego, że nie ma żadnej strategii do wyjścia z pandemii, tylko po prostu pozamykać ludzi w domach - odpowiedział.

Zgorzelski: Miliony ludzi mają certyfikat bezpieczeństwa zdrowotnego

Jak dodał polityk, mamy ponad 5 mln osób zaszczepionych i 2 mln ozdrowieńców. - 7 mln ludzi posiadających certyfikat bezpieczeństwa zdrowotnego ma siedzieć w domu tylko dlatego, że rząd nie ma żadnej strategii - wskazał Zgorzelski. Podkreślił przy tym, że zamykanie gospodarki kosztuje dziennie ok. 1,3 mld zł.

Jak przekazano w poniedziałek w zestawieniu zamieszczonym na rządowej stronie gov.pl, w Polsce podano dotąd 5 026 182 dawki szczepionki przeciw COVID-19 - 3 242 462 pierwszej i 1 783 720 drugiej. Nie oznacza to jednak, że zaszczepiono 5 mln osób.

Zgorzelski przypomniał także, jakie są postulaty opozycji dotyczące walki z pandemią. PSL chce m.in. "pełnego wykorzystania stacji sanitarno-epidemiologicznych". - Pamiętam, jak byłem zaopiekowany przez osoby z sanepidu płockiego - dodał. Jak ocenił, dzisiaj sanepid został "odsunięty na boczny tor".

Wicemarszałek Sejmu powiedział również, że należy uruchomić i włączyć do walki z pandemią prywatny system opieki zdrowotnej. - Mamy niechlubne 5 miejsce w liczbach bezwzględnych jeśli chodzi o umieralność. USA, Brazylia nas wyprzedzają, a my jesteśmy zaraz po nich - dodał.

