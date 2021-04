W pierwszy weekend po zniesieniu obostrzeń na ulicach brytyjskich miast są tłumy, sprzedano sześć milionów kufli piwa - podają media. - Cieplejsza pogoda, złagodzenie lockdownu oraz frustracje społeczne stanowiły duże wyzwanie dla policji - komentował John Apter, prezes Policyjnej Federacji Anglii i Walii.

Zdjęcie Pierwszy weekend po otwarciu pubów w Wielkiej Brytanii / Kirsty O'Connor/PA Images / Getty Images

W piątkowy i sobotni wieczór puby i restauracje w całym kraju zapełniły się imprezowiczami - informuje dailymail.co.uk. Tak bawili się mieszkańcy Wielkiej Brytanii, korzystając z pierwszego weekendu z mniejszymi obostrzeniami.

Oszacowano, że 50 tysięcy pubów i restauracji sprzedających alkohol sprzedało sześć milionów kufli piwa.

Policja wzywała mieszkańców do ostrożnego świętowania. John Apter, szef Policyjnej Federacji Anglii i Walii, przyznał: - Wszyscy są sfrustrowani i mają dość ograniczeń, w których żyjemy.

- Cieplejsza pogoda, złagodzenie lockdownu oraz frustracje społeczne stanowiły duże wyzwanie dla policji - mówił.



Zdjęcie Pierwszy weekend po otwarciu pubów w Wielkiej Brytanii

Zdjęcie Brytyjczycy świętują pierwszy weekend z otwartymi pubami

Zdjęcie Pierwszy weekend po poluzowaniu obostrzeń / Kirsty O'Connor/PA Images / Getty Images

Złagodzenie lockdownu w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w poniedziałek 12 kwietnia Wielka Brytania rozpoczęła drugą fazę wychodzenia z lockdownu. Tego dnia otwarto tam puby, restauracje i sklepy. To od początku wywołało wśród mieszkańców prawdziwy entuzjazm. Jak donosiły brytyjskie media, niektóre miejsca otwierały się tuż po północy, do wielu obowiązywały zapisy, a do pubów i sklepów ustawiały się wielogodzinne kolejki.



Wielka Brytania: Luzowanie obostrzeń. Do pubów ustawiają się kolejki 1 / 8 Wielka Brytania rozpoczyna drugą fazę wychodzenia z lockdownu. W poniedziałek 12 kwietnia ponownie otwarto puby, restauracje i sklepy. Spotkało się to z radosnym przyjęciem brytyjskiego społeczeństwa. Źródło: Getty Images Autor: Jacob King/PA Images udostępnij

Podstawową zasadą w lokalach jest serwowanie jedzenia i napojów w pubach wyłącznie na zewnątrz. Otwarte zostały ogródki piwne.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podkreślał, że ludzie nadal powinni zachowywać się odpowiedzialnie. - Jestem pewien, że będzie to ogromna ulga dla właścicieli tych firm, które były zamknięte przez tak długi czas, a dla wszystkich innych jest to szansa na powrót do robienia niektórych rzeczy, które kochamy i za którymi tęsknimy. Wzywam wszystkich, aby nadal zachowywali się odpowiedzialnie i pamiętali w czasie, gdy kontynuujemy nasz program szczepień, o "rękach, twarzy, przestrzeni i świeżym powietrzu", aby stłumić COVID-19 - mówił szef rządu.



