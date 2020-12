Na Tajwanie wykryto pierwszy od 253 dni lokalny przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowało miejscowe Centrum do spraw Kontroli Chorób (CECC).

Osoba zakażona miała kontaktować się z zainfekowanych pilotem z Nowej Zelandii, który po przebyciu wymaganej dla załóg trzydniowej kwarantanny podróżował po północnym Tajwanie. Pilot miał zakazić się podczas służbowej podróży do Stanów Zjednoczonych na początku grudnia.

Zakażony pilot i trzech współpracowników

Jak informowały lokalne media, koronawirusa wykryto u pilota i jego trzech współpracowników w ubiegłym tygodniu. We wtorek potwierdzono, że pilot zakaził jedną z osób przebywających na Tajwanie.

Jak podało CECC, służby prześledziły przemieszczanie się pilota, dzięki czemu wykryto pierwszy od miesięcy lokalny przypadek transmisji wirusa. Służby opublikowały dokładną listę miejsc publicznych, w których przebywał pilot, wraz z godzinami, by uprzedzić Tajwańczyków o możliwości zakażenia.

Trwa dalsza analiza możliwych kontaktów z pilotem i osobą lokalnie zakażoną.

Pojawiły się opinie, że trzydniowa kwarantanna dla członków załóg samolotów jest niewystarczająca i że doprowadziło to do obecnej sytuacji.

770 przypadków od początku pandemii

Od wybuchu epidemii na Tajwanie potwierdzono 770 przypadków zakażenia koronawirusem, siedem osób zmarło, a 632 uznano za wyleczone. Do tej pory tylko 55 osób uznawano za przypadki lokalnej transmisji wirusa. Ostatnie takie zakażenie miało miejsce w kwietniu.

Tajwan ma blisko 24 mln mieszkańców.

Zaostrzono restrykcje

Pomimo braku zakażeń lokalnych na Tajwanie od 1 grudnia zostały ponownie zaostrzone restrykcje mające na celu przeciwdziałanie COVID-19. Powrócił bezwzględny nakaz noszenia maseczek w prawie wszystkich miejscach publicznych.

Nowe obostrzenia są odpowiedzią na szczyt sezonu chorobowego oraz zbliżający się sezon świąteczny w związku z Księżycowym Nowym Rokiem, podczas którego podróżuje najwięcej mieszkańców wyspy.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska

