Jak przekazała dyrektor tego urzędu Karin Tegmark Wisell, próbkę pobrano od podróżnego nieco ponad tydzień temu. - To było do przewidzenia, że wariant Omikron pojawi się również w Szwecji, gdyż jest on obecny w innych krajach w Europie - podkreśliła Tegmark Wisell.

Także w poniedziałek region Joenkoeping poinformował o podejrzeniu dwóch przypadków Omikron u podróżnych z RPA. W celu ostatecznego potwierdzenia próbki zostały przesłane do dalszych badań.

Media: Nieczynny punkt testowy na lotnisku

Od piątku obowiązuje w Szwecji zalecenie dla osób przyjeżdżających z Afryki, aby poddali się testom na koronawirusa oraz poddali izolacji, a następnie po pięciu dniach powtórzyli badanie.

Reklama

Media informowały, że w niedzielę punkt testowy na lotnisku Arlanda w Sztokholmie był nieczynny, choć wielu pasażerów powracających bezpośrednim samolotem z Etiopii chciało poddać się badaniom.

Hiszpania: Pierwszy przypadek zakażenia Omikronem

Służby medyczne Hiszpanii potwierdziły w poniedziałek pierwsze zakażenie wariantem Omikron. Wyjaśniły, że zainfekowana osoba znajduje się na terenie Madrytu.

W poniedziałkowym komunikacie służby medyczne Hiszpanii sprecyzowały, że pierwszy w tym kraju przypadek zakażenia Omikronem dotyczy pacjenta madryckiego szpitala im. Gregorio Maranon.

Stołeczna placówka medyczna podała, że chodzi o 51-letniego pasażera, który w niedzielę odbył lot z RPA do Madrytu z międzylądowaniem w Amsterdamie.

Według hiszpańskich mediów około 150 obywateli tego kraju próbuje opuścić RPA

Z kolei służby medyczne Katalonii ogłosiły, że oczekują na możliwe potwierdzenie dwóch innych przypadków zakażenia nowym wariantem wśród powracających z RPA, gdzie po raz pierwszy stwierdzono występowanie Omikronu.

Według hiszpańskich mediów około 150 obywateli tego kraju próbuje opuścić RPA, w którym nasilają się kłopoty w transporcie lotniczym wynikające z restrykcji przeciwepidemicznych. Prawdopodobnie kilkunastu z nich może powrócić do Europy już we wtorek. Osoby te pochodzą z kilku regionów Hiszpanii.

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii wskazuje, że pojawienie się w kraju nowego wariantu następuje w sytuacji, kiedy we wszystkich regionach szybko rośnie liczba zakażeń koronawirusem przypadająca na 100 tys. obywateli. Tylko pomiędzy piątkiem a poniedziałkiem zwiększyła się ona ze 172 do 199 przypadków.