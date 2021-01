Norweski Instytut Zdrowia Publicznego oznajmił, że amerykański koncern Pfizer zdecydował się tymczasowo ograniczyć dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dla całej Europy. W tym czasie firma ma usprawnić proces produkcyjny - podano.

Zdjęcie Rozładunek szczepionek Pfizera; zdj. ilustracyjne /Michael Clevenger - Pool /Getty Images

Po godz. 10 rano Norweski Instytut Zdrowia Publicznego dowiedział się, że zamiast obiecanych 43 875 dawek na następny tydzień otrzyma od Pfizera 36 075.



Informacje Norwegów potwierdził sam koncern. Jak przekazano, firma stara się tak zmodyfikować produkcję, by wyprodukować dwa miliardy dawek w 2021 roku. Poprzedni cel zakładał 1,3 mld dawek. To jednak spowoduje tymczasowe spowolnienie dostaw, które ma potrwać do pierwszej połowy lutego. Będzie to dotyczyło całej Europy.

Jednocześnie Pfizer zapowiedział znaczne zwiększenie dostępności swojej szczepionki dla pacjentów na przełomie lutego i marca.

Koncern oświadczył, że wprowadzane modyfikacje fabryki w belgijskim Puurs i procesu produkcji będą wymagały dodatkowych zgód regulatorów.