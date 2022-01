Pfizer: Rozpoczęliśmy badania nad szczepionką chroniącą przed Omikronem

Koronawirus z Chin

- Pfizer ogłosił we wtorek, że rozpoczęto badania kliniczne nad zmienioną formułą szczepionki chroniącej przed wariantem koronawirusa Omikron - informuje serwis informacyjny Axios. W badaniach klinicznych weźmie udział do 1420 osób od 18 do 55 lat podzielonych na trzy grupy.

Zdjęcie Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował we wtorek, że rozpoczęto badania kliniczne nad zmienioną formułą szczepionki chroniącej przed wariantem koronawirusa Omikron / AP/Associated Press/ / East News