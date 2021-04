Paryż: Bez maseczek podczas mszy. Diecezja zapowiedziała kontrolę

Podczas mszy w Wigilię Paschalną w kościele św. Eugeniusza i św. Cecylii w Paryżu nie przestrzegano zasad sanitarnych. - Diecezja paryska potępiła brak dystansu oraz masek podczas mszy - skomentował bp Denis Jachiet i zapowiedział kontrolę w parafii.

Zdjęcie W kościoła mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa /Jacek Klejment /East News

W sobotę wieczorem, podczas Wigilii Paschalnej, w kościele św. Eugeniusza i św. Cecylii w 9. dzielnicy Paryża wierni uczestniczyli we mszy bez zachowania dystansu i masek.

Kapłani również mieli odsłonięte twarze. Eucharystia była podawana do ust zamiast na rękę, wbrew zaleceniom episkopatu.

Organizowanie mszy bez zachowania reżimu sanitarnego potępił we wtorek w stacji BFM TV biskup pomocniczy Paryża Denis Jachiet. Biskup zapowiedział przeprowadzenie wewnętrznej kontroli w parafii. - Ogromna większość parafii w Paryżu przestrzega zaleceń sanitarnych - zapewnił.

Nagrania pojawiły się w sieci

W mediach społecznościowych pojawiły się filmy z tej mszy. Mszę bez zachowania obostrzeń sanitarnych opisał również dziennik "Le Parisien", dla którego wypowiedziało się kilku jej uczestników.

Obostrzenia we Francji dotyczą także kościołów

Od roku katolicy są zobowiązani we Francji do przestrzegania obostrzeń sanitarnych w kościołach, co warunkuje organizowanie mszy. Noszenie masek jest obowiązkowe, jedno miejsce na dwa musi być zajęte oraz co drugi rząd ławek musi pozostawać wolny. Komunię należy przyjmować do rąk.

Diecezja paryska poinformowała stację France Info, że jest "zdumiona oczywistym nieprzestrzeganiem podstawowych instrukcji dotyczących obostrzeń sanitarnych". Podkreślono, że jest to wyjątkowa sytuacja.