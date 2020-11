Papież: Pandemia ukazała to, co najlepsze i najgorsze w narodach i ludziach

- Pandemia ukazała to, co najlepsze i co najgorsze w naszych narodach i w każdej osobie - powiedział papież Franciszek w przesłaniu do uczestników seminarium na temat tego kryzysu w Ameryce Łacińskiej. Przestrzegał przed jego instrumentalnym wykorzystywaniem.

Zdjęcie Papież Franciszek /VATICAN MEDIA HANDOUT /PAP/EPA

W wystąpieniu, rozpowszechnionym przez Watykan, papież podkreślił: - Teraz bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest uświadomienie sobie naszej wspólnej przynależności.

- Wirus przypomina nam o tym, że najlepszym sposobem troski o nas jest to, by nauczyć się troszczyć się i chronić to, co mamy obok siebie - mówił Franciszek. Wskazał, że chodzi o "świadomość dzielnicy, narodu, regionu, wspólnego domu".

Zdaniem papieża obecny kryzys pandemii jest też okazją do tego, by zbudować "nową cywilizację", opartą na braterstwie i nadziei, dobru i miłości.

Apelował o solidarność jako "przejaw sprawiedliwości".

"Zaraża i zabija Ewangelię"

Franciszek przestrzegał przed wykorzystywaniem tego ciężkiego kryzysu jako "narzędzia o charakterze wyborczym i społecznym". Przypomniał, że najwyższą cenę w pandemii płacą najubożsi.

Jak stwierdził, cechą wyróżniającą rządzących musi być troska o dobro wspólne, a nie oddawanie go na służbę własnym interesom.

- Wszyscy znamy dynamikę korupcji, która idzie w tym kierunku. To odnosi się też do mężczyzn i kobiet Kościoła, bo ta wewnętrzna, kościelna, jest prawdziwym trądem, który zaraża i zabija Ewangelię - dodał papież.