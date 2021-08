W orędziu rozpowszechnionym przez Watykan w środę papież oświadczył: “W braterskim duchu przyłączam się do tego przesłania nadziei na bardziej świetlaną przyszłość. Dzięki Bogu i pracy wielu, mamy dzisiaj szczepionki chroniące nas przed Covid-19. Dają one nadzieję na położenie kresu pandemii, ale tylko wtedy, gdy będą dostępne dla wszystkich i jeśli będziemy ze sobą współpracować".

Franciszek podkreślił też, że "zaszczepienie się szczepionkami zaaprobowanymi przez kompetentne władze jest aktem miłości", tak samo jak "przyczynienie się do tego, by większość osób zaszczepiło się". Papież wyjaśnił, że jest to miłość "do siebie samych, do rodziny i przyjaciół, do wszystkich narodów".





Papież o szczepieniach: Prosty, ale głęboki sposób krzewienia dobra

Zdaniem Franciszka "jest również miłość społeczna i miłość polityczna", jest ona "powszechna" i pełna osobistych gestów, zdolnych do tego, by przekształcić społeczeństwo i uczynić je lepszym. "Zaszczepienie się jest prostym, ale głębokim sposobem krzewienia dobra wspólnego i opiekowaniem się sobą nawzajem, zwłaszcza najsłabszymi. Proszę Boga o to, by każdy mógł dodać swoje małe ziarenko piasku, swój mały gest miłości. Choć jest on mały, miłość jest zawsze wielka" - dodał papież.

Zaapelował również o to, by takimi małymi gestami wnieść wkład na rzecz "lepszej przyszłości". Razem z Franciszkiem do kampanii na rzecz rozbudzenia zaufania do szczepień przyłączyło się sześciu dostojników Kościoła katolickiego: arcybiskup Jose Horacio Gomez Velasco z Los Angeles w USA, kardynałowie Carlos Aguiar Retes z Meksyku, Oscar Rodríguez Maradiaga z Hondurasu, Claudio Hummes z Brazylii, Gregorio Rosa Chavez z Salwadoru i arcybiskup Hector Miguel Cabrejos Vidarte z Peru.