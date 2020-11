Przywódcy państw G20 w komunikacie końcowym szczytu w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie obiecali nie szczędzić środków, by testy, leki i szczepionki na Covid-19 były dostępne dla "wszystkich ludzi" w przystępnych cenach.

Zdjęcie Szczyt G20 w tym roku odbywał się w formie wideokonferencji /YVES HERMAN / POOL / AFP /AFP

Pandemia koronawirusa i perspektywy nierównomiernego i niepewnego ożywienia gospodarczego były głównym tematem trwającego dwa dni szczytu G20 pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej. Szczyt w tym roku odbywał się w formie wideokonferencji.

Reklama

"Pandemia Covid-19 i jej bezprecedensowe oddziaływanie pod względem liczby ofiar śmiertelnych, źródeł utrzymania i dotkniętych gospodarek jest niezrównanym szokiem, który ujawnił słabości naszego przygotowania i reakcji oraz uwypuklił nasze wspólne wyzwania" - stwierdzili przywódcy G20 w komunikacie końcowym opublikowanym w niedzielę 22 listopada.

Państwa G20 zapewniły w deklaracji, że będą działać na rzecz "ochrony życia, zapewnienia wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób najsłabszych, a także skierowania naszych gospodarek z powrotem na ścieżkę przywracania wzrostu oraz ochrony i tworzenia miejsc pracy dla wszystkich".

Zobacz też: Nowy program MZ obejmie 13,5 mln Polaków

Przywódcy G20 zapowiedzieli, że "nie będą szczędzili wysiłków, żeby zapewnić wszystkim ludziom przystępny cenowo i równy dostęp" do szczepionek, testów i leków.

Stwierdzili też, że chociaż globalna aktywność gospodarcza częściowo wzrosła dzięki stopniowemu ponownemu otwieraniu się niektórych krajów i sektorów, to ożywienie było nierówne i wysoce niepewne. Potwierdzili swoje zobowiązanie do korzystania ze wszystkich dostępnych narzędzi polityki tak długo, jak to konieczne, w celu ochrony życia, miejsc pracy i dochodów. Stwierdzili również, że zmiany klimatyczne są pilnym wyzwaniem.

Odrębne stanowisko Turcji

Z pełną treścią komunikatu końcowego zgodziły się wszystkie kraje G20 z wyjątkiem Turcji, która ma przedstawić swoje stanowisko w czasie konferencji prasowej w niedzielę.

Arabia Saudyjska jest pierwszym krajem arabskim, który został gospodarzem dorocznego szczytu grupy G20, skupiającej szefów państw i rządów najbogatszych krajów świata. Saudyjski następca tronu Muhammad ibn Salman zaproponował w niedzielę organizowanie w przyszłości dwóch szczytów G20 rocznie - w formie wideokonferencji w połowie roku i z obecnością osobistą pod koniec roku.