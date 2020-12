Pandemiczna szopka we Florencji. Wśród Trzech Króli gwiazdy pop

Jedna z najbardziej oryginalnych we Włoszech szopek znajduje się w tym roku w zamkniętej dla zwiedzających Galerii Uffizi we Florencji. Świetlną szopkę w czasach pandemii można oglądać z daleka, bo wystawiono ją w oknach. Widać w niej legendy świata muzyki.

Zdjęcie Oryginalna szopka czasów pandemii w Galerii Uffizi we Florencji /Tommaso Gallicani /PAP/EPA

Autorem kolorowej instalacji jest Marco Lodola, mistrz pop-artu.

Reklama

Wysoko w oknach wyświetlane są natychmiast rozpoznawalne postaci światowej i włoskiej muzyki, w tym Lucio Dalla i Gigliola Cinquetti jako święty Józef I Matka Boża.

Wśród Trzech Króli i pasterzy są Freddie Mercury, David Bowie, Louis Armstrong, Luciano Pavarotti, Rino Gaetano.

- Instalacja symbolizuje świetlne odrodzenie, nadzieję, ufność w zmiany - powiedział autor.

Na przesłanie nadziei w czasie zamknięcia wszystkich placówek kultury we Włoszech zwrócił też uwagę dyrektor słynnej florenckiej galerii sztuki Eike Schmidt.

- Tą szopką pop, tak bardzo kolorową, zamknięte z powodu pandemii, Uffizi pozdrawia przechodniów przez okna. Jednocześnie kierują wzrok ku szopkom z czasów renesansu, pełnym znanych osobistości tamtych czasów, przedstawianych jako święte postacie z wielu słynnych obrazów, które będą czekać na wszystkich gości, kiedy otworzymy nasze podwoje - powiedział.

Świetlną szopkę można oglądać z brzegów rzeki Arno, z Mostu Złotników, czyli Ponte Vecchio i z placu przed galerią.

Sugestywny jest kontrast między nowoczesną instalacją a miejscem jej prezentacji, jednym z najstarszych muzeów w Europie, słynącym z arcydzieł sztuki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !



W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link: GRAM o duże pieniądze już teraz!



---------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij !