Pandemia koronawirusa skończy się w 2022 roku? Tak twierdzi Bill Gates

Bill Gates opublikował na swoim blogu wpis, w którym stwierdził, że koniec pandemii nie jest tak bliski, jak początkowo się spodziewał. "Nie ma wątpliwości, że wariant Omikron budzi niepokój" - stwierdził.





Kiedy koniec pandemii? Bill Gates prognozuje

Miliarder napisał też, "jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji, aby tworzyć zaktualizowane szczepionki, jeśli będą potrzebne". Dodał, że świat jest lepiej przygotowany do radzenia sobie z kolejnymi wariantami koronawirusa, niż w jakimkolwiek innym momencie pandemii.



"Może być głupotą formułowanie kolejnej prognozy, ale myślę, że ostra faza pandemii dobiegnie końca w 2022 roku" - napisał Gates.



Miliarder w swoim wpisie poruszył też kwestię dezinformacji i roli, jaką odegrała w zniechęcaniu do ludzi do szczepień. Wezwał do wprowadzenia regulacji informacji w mediach społecznościowych.



Gates: Szczepionki to bardzo dobre rozwiązanie

To nie pierwszy raz, kiedy Bill Gates wypowiada się na temat koronawirusa. W listopadzie stwierdził, że liczba zgonów z powodu COVID-19 do połowy 2022 roku może spaść do poziomu grypy.

- Szczepionki to bardzo dobre rozwiązanie, a ograniczenia podaży zostaną w dużej mierze wyeliminowane, gdy wejdziemy w połowę 2022 roku - mówił założyciel Microsoftu podczas Bloomberg Economic Forum w Singapurze. Dodał, że przyszłe pytania dotyczą jedynie możliwości logistycznych przy dostawie szczepionek i popytu, a ten pozostaje niewiadomą w wielu krajach np. Afryki Subsaharyjskiej.

Gates stwierdził też, że "świat powinien pracować nad wyeliminowaniem grypy", która co roku zbiera śmiertelne żniwo.