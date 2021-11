Listopadowy trop w prowincji Hubei to prawdopodobnie pierwszy znany przypadek zakażenia koronawirusem na świecie. W marcu 2020 r. informował o nim dziennik "South China Morning Post" powołując się na dane rządowe.

Dziennik nie precyzował jednak, czy 17 listopada u zakażonego wystąpiły pierwsze objawy, czy wykryto infekcję. Do tej pory nie wiadomo więc, kto tak naprawdę był "pacjentem zero".



Według "SCMP" do końca listopada 2019 w Chinach było co najmniej dziewięć przypadków zakażeń, a do 15 grudnia - 27. Pierwszy dwucyfrowy wynik odnotowano 17 grudnia. Lekarze zdali sobie sprawę z wystąpienia nowej choroby pod koniec miesiąca, gdy nieoficjalna liczba przypadków przekraczała 260. Pierwszą osobą, która zaraportowała o chorobie do chińskich władz, była pulmonolog z Wuhan Zhang Jixian.



Światowa Organizacja Zdrowia w jednym z raportów podawała, że u pierwszej osoby, u której wykryto w Chinach wirusa, objawy choroby COVID-19 pojawiły się 8 grudnia. WHO nie bada jednak przypadków samodzielnie, lecz polega na danych przekazywanych jej przez władze państw.



Koronawirus na świecie i w Polsce

Według danych gromadzonych przez stronę worldometers.info do tej pory na całym świecie odnotowano ponad 255 mln zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 5,1 mln osób. Według danych WHO do 15 listopada państwa rozdystrybuowano ponad 7 mld 300 mln szczepionek przeciw COVID-19. Najwięcej przypadków zakażeń odnotowano w Stanach Zjednoczonych (ponad 48 mln), Indiach (34 mln) i Brazylii (21 mln).



Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 3 254 875 zakażeń. Zmarły 79 624 osoby z COVID-19. Najwięcej dziennych przypadków odnotowano 1 kwietnia 2021 r. - 35 246. Dotychczas wyzdrowiały 2 831 903 osoby.

Od kilku tygodni w Polsce odnotowywane są stałe wzrosty zakażeń tydzień do tygodnia. Ostatniej doby, w środę 17 listopada padł rekord czwartej fali pandemii zarówno pod względem liczby zakażeń, jak i zgonów - odpowiednio 24 239 i 463.

Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVD-19 przyjęło 20 509 516 obywateli Polski. W pełni zaszczepionych jest 20 177 480 osób.