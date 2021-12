Tzw. pacjentem zero jest inżynier zatrudniony w koncernie energetycznym, który nowym wariantem koronawirusa zaraził się podczas służbowego pobytu w Afryce.

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" mieszkaniec miasta Caserta podkreślił, że kiedy wykryto u niego zakażenie nowym wariantem był spokojny. - Zrobiłem to, co mogłem, skorzystałem z możliwości, jaką daje nam nauka, by zwalczać tę chorobę - stwierdził.

Omikron jest bardziej zaraźliwy ale łagodniejszy

Dotąd we Włoszech wykryto kilkanaście przypadków zakażeń Omikronem. Cytowani w prasie eksperci zaznaczają, że wszystko wskazuje na to, że choć bardziej zaraźliwy, jest on łagodniejszy od Delty.



Krajowy Instytut Służby Zdrowia w cotygodniowym raporcie podał, że stale rośnie liczba przypadków zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców; w ciągu ostatnich siedmiu dni wzrosła ze 155 do 176.



Najwyższa średnia jest w Bolzano na północy, gdzie notuje się 556 przypadków na 100 tys. osób. Wskaźnik ten przekroczył 300 także we Friuli-Wenecji Julijskiej i Wenecji Euganejskiej.



Rośnie również liczba zajętych łóżek w szpitalach.



Stan wyjątkowy we Włoszech

Włoska prasa informuje, że trwający do końca grudnia stan wyjątkowy z powodu pandemii zostanie po raz kolejny przedłużony, prawdopodobnie do kwietnia.



Pytany o to wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri oświadczył w wywiadzie radiowym: "jeśli będzie to konieczne, stan wyjątkowy zostanie przedłużony, ale na krótko".



"Wszystko zależy od tego, jak będzie ewoluować pandemia. Już prawie z niej wychodzimy. Wariant Omikron trochę nam psuje szyki, ale zobaczymy, jak pójdzie z podawaniem pierwszej i trzeciej dawki szczepionki" - zaznaczył.



Po co najmniej jednej dawce szczepionki jest ponad 87 proc. ludności Włoch, po dwóch - 85 procent.Trwają masowe szczepienia trzecią dawką.



