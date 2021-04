Prezydent Rosji zaapelował w orędziu do wszystkich obywateli, by zaszczepili się przeciwko COVID-19. Władimir Putin podkreślił, że pandemia koronawirusa nie została jeszcze pokonana. Zagroził też odwetem organizatorom "wszelkich prowokacji" przeciwko Rosji.

Władimir Putin

- Zwracam się jeszcze raz z apelem do wszystkich obywateli Rosji - zaszczepcie się! - oznajmił Władimir Putin w dorocznym wystąpieniu przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli połączonymi izbami parlamentu Rosji.

Wezwał obywateli, by "nie tracili czujności" i przekonywał, że "koronawirus nie został jeszcze do końca pokonany i nadal jest bezpośrednim zagrożeniem". Ocenił następnie, że "centralne znaczenie mają teraz szczepienia". - Możliwość przyjęcia szczepionki powinna być powszechna, co pozwoli na jesieni na ukształtowanie się odporności stadnej - powiedział Putin.

"Mamy trzy niezawodne szczepionki"

Szef państwa przekonywał, że rosyjscy naukowcy dokonali "prawdziwego przełomu" i dzięki nim Rosja "ma teraz trzy niezawodne szczepionki przeciwko koronawirusowi". Ocenił, że jest to dowodem na rosnący potencjał naukowo-techniczny kraju.

W Rosji, według oficjalnych danych, zakaziło się koronawirusem od początku pandemii ponad 4,7 mln osób. W ciągu ostatniej doby wykryto 8271 zachorowań. Wskutek COVID-19 zmarło ponad 106 tys. osób, w tym 399 w ciągu minionej doby.

Aleksandr Gincburg, szef ośrodka naukowego im. Nikołaja Gamalei, powiedział we wtorek, że szczepionką Sputnik V zaszczepiło się do tej pory 10-11 mln Rosjan.

"Autorzy prowokacji przeciwko interesom Rosji będą żałować"

W orędziu do obywateli Putin zagroził też odwetem organizatorom "wszelkich prowokacji" przeciwko Rosji.

- Organizatorzy wszelkich prowokacji, zagrażających interesom bezpieczeństwa Rosji, będą żałować tego, co zrobili, tak, jak już dawno nie żałowali - oświadczył. - Chcemy mieć dobre relacje ze wszystkimi uczestnikami społeczności międzynarodowej. Ale czepiają się Rosji - to tu, to tam - powiedział Putin. Dodał następnie: - Nie chcemy palić mostów, ale jeśli ktoś zechce je palić, to powinien wiedzieć, że odpowiedź Rosji będzie szybka, asymetryczna i ostra.

Zapewnił, że "jeśli ktoś będzie przyjmował ton egoistyczny", to Rosja znajdzie sposób na obronę swojego stanowiska. Przestrzegł też przed przekraczaniem "czerwonych linii" i zapowiedział, że to Rosja będzie za każdym razem określać, gdzie się one znajdują.

"Zachód ignoruje ujawnione plany zamachu stanu na Białorusi"

Putin powiedział też w orędziu, że "niedawno ujawniono fakty jawnej próby zorganizowania zamachu stanu na Białorusi i zabicia prezydenta tego kraju".

Dodał następnie: - Charakterystyczne jest, że takie oburzające działania nie są potępiane przez tak zwany kolektywny Zachód. Nikt jakby niczego nie zauważa, wszyscy udają, że nic się nie dzieje.

