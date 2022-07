Opowieść o dwóch miastach. Xi Jinping z wizytą w Hongkongu

"Od narodzin naszej córki żyjemy w strachu, że jeśli któreś z nas otrzyma pozytywny wynik testu na obecność covida, władze będą mogły rozdzielić nas z naszym 13-miesięcznym dzieckiem i zamknąć w rządowym ośrodku izolacyjnym" - pisze specjalnie dla Interii starszy korespondent międzynarodowy CNN Ivan Watson, który od siedmiu lat mieszka w Hongkongu. Reporter opisuje m.in. to jak polityka "zero covid" odbiła się na sytuacji miasta i jak wyglądały przygotowania do pierwszej od pięciu lat wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga.

