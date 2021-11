Omikron. Zakażeni bliscy włoskiego "pacjenta zero"

Oprac.: Wiktor Kazanecki Koronawirus z Chin

​Zakażenie Omikronem, czyli nowym wariantem koronawirusa, stwierdzono we Włoszech także u żony i dwojga dzieci "pacjenta zero". Mężczyzna jest pracownikiem koncernu energetycznego, który niedawno wrócił z Afryki. "Wszyscy mają lekkie objawy, co w przypadku dorosłych potwierdza działanie szczepionki przeciw COVID-19" - ogłosiły w poniedziałek służby medyczne regionu Kampania.

Zdjęcie Koronawirus; zdj. ilustracyjne / Denis Abramov/SPUTNIK Russia / East News