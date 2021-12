Ministerstwo zdrowia podało również, że w ciągu ostatniej doby wykryto 5124 zakażenia wszystkimi wariantami koronawirusa, a liczba przebywających w szpitalach z powodu COVID-19 wzrosła o 26 i wynosi obecnie 436, z czego 107 osób jest na oddziałach intensywnej terapii. Od początku pandemii w Irlandii wykryto 656,6 tys. infekcji, z powodu których zmarło 5835 osób.

- Wystarczyły niecałe dwa tygodnie, aby Omikron stał się dominującym wariantem Covid-19 w Irlandii, pokazując tym samym, jak bardzo zakaźna jest ta odmiana. Jest niezwykle ważne, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby spłaszczyć krzywą tej fali teraz, aby zapobiec niepotrzebnym zgonom, ryzyku dla osób podatnych i by chronić naszą służbę zdrowia - powiedział naczelny lekarz kraju Tony Holohan.

"Skorzystajcie jak najszybciej"

- Wzywam wszystkich, którzy kwalifikują się do dawki przypominającej szczepionki, aby jak najszybciej z tego skorzystali, a także, by wszyscy ograniczyli kontakty społeczne, spotykali się z innymi na świeżym powietrzu, pracowali w domu, jeśli mogą, nosili maseczki, tam, gdzie to wymagane, unikali tłumów i przebywali w dobrze wietrzonych pomieszczeniach - dodał.

Zaprzeczył też spekulacjom prasowym, jakoby irlandzki rząd planował dalsze zaostrzenie restrykcji, z lockdownem włącznie, ponad te, które wchodzą w życie w niedzielę.

Restrykcje covidowe

Jak ogłosił w piątek wieczorem premier Micheal Martin, wszystkie lokale gastronomiczne, kina i teatry muszą być zamykane o godz. 20. Dłużej mogą trwać tylko wesela, ale jedynie do północy, a liczba uczestników musi być ograniczona do 100 osób. We wszystkich imprezach masowych pod dachem może brać udział maksymalnie 50 proc. przewidzianej widowni lub 1000 osób, w zależności od tego, która z tych liczb jest mniejsza, a na otwartym powietrzu - 50 proc. lub 5000 osób.

Osoby wskazane jako bliskie kontakty zakażonych muszą ograniczyć przemieszczanie się - przez pięć dni, jeśli otrzymały dawkę przypominającą więcej niż tydzień wcześniej i w tym czasie muszą wykonać trzy testy antygenowe, lub przez 10 dni, jeśli nie przyjęły dawki przypominającej, a służba zdrowia zdecyduje, ile i jakiego rodzaju testy powinny wykonać.

Nowe restrykcje mają obowiązywać do 30 stycznia, przy czym data ta będzie podlegała przeglądowi.