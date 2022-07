Omikron BA.5 jest bardziej niebezpieczny niż poprzednie wersje? Tych dwóch objawów nie wolno bagatelizować

Odkryty zimą Omikron BA.5 wzbudza niepokój wśród naukowców. Choć nowy wariant koronawirusa wciąż jest badany to już wiadomo, że jest bardziej zaraźliwy i z łatwością atakuje zaszczepione osoby. Z falą zakażeń nowym wariantem muszą radzić sobie już zachodnie kraje.

Koronawirus: Jakie objawy ma zakażenie Omikronem BA.5?

Objawy zakażenia koronawirusem Omikron BA.5 przypominają zwykłe przeziębienie. Subwariant pod tym względem nie różni się od swoich poprzedników, dlatego zaniepokoić może pojawienie się takich objawów jak zatkany nos, ból gardła, kichanie, bóle ciała i głowy, kaszel oraz ogólne zmęczenie.

Dotychczasowe badania mówią, że objawy zakażenia koronawirusem Omikron BA.5 utrzymują się od około czterech do sześciu dni. Przez ten czas subwariant atakuje górne drogi oddechowe.



COVID-19: Dwóch objawów nie wolno bagatelizować

Bagatelizować nie należy przede wszystkim dwóch objawów, a mianowicie utraty węchu i dzwonienia w uszach. Dlaczego?

Profesor epidemiologii genetycznej King's College London Tim Spector sugeruje, że utrata węchu i dzwonienie w uszach mogą świadczyć o tym, że Omikron mógł zaatakować obszar bliżej mózgu. Tim Spector to jeden z założycieli aplikacji rejestrującej zakażenia COVID-19 w Wielkiej Brytanii. Zachęca, by nie ignorować objawów zakażenia nowym wariantem.

Dobre informacje są takie, że dane nie wskazują, aby zakażenia powodowały cięższy przebieg choroby lub więcej zgonów niż wcześniejsze warianty. Gwałtowny wzrost liczby zakażeń BA.5 przekłada się jednak na rosnącą liczbę hospitalizacji, nie tylko w Niemczech. Wzrosty zakażeń są obserwowane w Portugalii i Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Omikron BA.5. Czym się różni od innych wariantów?

Różnica pomiędzy nowym wariantem koronawirusa a poprzednimi wersjami leży przede wszystkim w czasie trwania objawów. Jak przekazują naukowcy, ten dla Omikrona BA.5 to średnio 6 dni trwania objawów, podczas gdy przy wariancie Delta to niemal 9 dni walki z chorobą. Kolejna różnica to mniej hospitalizacji w przypadku nowego subwariantu.

Omikron BA.5 to również mniejsza liczba osób z utratą węchu. Ten był częsty przy poprzednich wersjach, natomiast nowy subwariant to mniej niż 20 procent takich przypadków. Omikron BA.5 znacznie częściej jest za to powodem bólu gardła. Naukowcy zauważają, że Omikron znacznie rzadziej występuje w dolnych drogach oddechowych, gdzie infekcja może powodować poważniejsze objawy.

Czy Omikron BA.5 jest bardziej niebezpieczny niż poprzednie wersje?

Według naukowców nowy wariant koronawirusa choć bardziej zakaźny, to powoduje mniej poważnych objawów. Przynajmniej w teorii więc jest mniej niebezpieczny niż poprzednie, które atakowały komórki płuc. W przypadku Omikrona BA.5 rzadziej dochodzi do infekowania dolnych dróg oddechowych i obejmuje głównie górne - śluzówkę nosa, zatoki, gardło czy krtań.

Mimo to dla wielu osób, szczególnie starszych z innymi schorzeniami, Omikron BA.5 może być groźny. Z powodu dużej liczby zakażeń w ostatnich dniach poważne problemy z organizacją pracy ma już niemiecki Szpital Uniwersytecki w Szlezwiku-Holsztynie. Infekcje koronawirusa sprawiły, że do pracy w tym tygodniu nie mogło przystąpić ponad 200 pielęgniarek i 70 lekarzy.

Subwariant Omikron BA.5 jest już w Polsce

Jak sugeruje prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB w Białymstoku, Omikron BA.5 jest już w Polsce. Trudno jednak wskazać dokładną liczbę zakażeń nowym subwariantem koronawirusa, ponieważ wykonuje się niewiele testów, co dotyczy również sekwencjonowania genomu wirusa.

Niewykluczone, że kolejna fala epidemiczna związana z COVID-19 w Polsce będzie właśnie wywołana subwariantem BA.5. Lekarze podkreślają, że jeśli tak będzie, to przy sporym wzroście liczby zakażeń, znów możemy być świadkami rosnącej liczby hospitalizacji i zgonów. Na rozwój wydarzeń trzeba jednak poczekać.

Omikron BA.5. Jak chronić się przed koronawirusem?

Jak chronić się przed zakażeniem koronawirusem? Subwariant BA.5 najlepiej radzi sobie z obecną szczepionką i potrafi ominąć odpowiedź odpornościową. Mimo to jest to podstawowa bariera, którą musi pokonać, dlatego to osoby zaszczepione wciąż są najlepiej chronione.

Podobnie jak w przypadku Delty, przed zakażeniem Omikronem BA.5 chronią częste mycie i dezynfekcja rąk specjalistycznymi środkami na bazie alkoholu, które zabijają cząsteczki wirusa. Warto pamiętać o stosowaniu maseczek na twarzy, dezynfekcji i zachowywaniu dystansu społecznego.

