Odnieśli sukces w walce z koronawirusem. Chcą pomóc Amerykanom

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern rozmawiała w poniedziałek (23 listopada) telefonicznie z Joe Bidenem. Ardern pogratulowała mu zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i zaoferowała podzielenie się doświadczeniami zdobytymi w walce z epidemią koronawirusa.

Zdjęcie Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern /Dave Lintott /AFP

Ardern powiedziała, że 20-minutowa rozmowa miała przyjazny charakter, a Biden bardzo pozytywnie wypowiadał się o tym, jak Nowa Zelandia poradziła sobie z epidemią - poinformowała agencja AP.

Reklama

Biden pogratulował z kolei Ardern sposobu, w jaki przewodziła krajem po zamachu terrorystycznym na meczety w Christchurch w 2019 r., podkreślając, że premier Nowej Zelandii jest pracującą matką i wzorem do naśladowania - przekazano w oświadczeniu kolejnego przywódcy USA.

Szefowa nowozelandzkiego gabinetu zaznaczyła, że chociaż model walki z epidemią, który przyjął jej rząd, może nie być możliwy do zastosowania w innych warunkach, to "jest absolutnie przekonana, że współpraca międzynarodowa jest wciąż kluczem do opanowania wirusa". Zapewniła, że z chęcią będzie współpracowała z każdym innym państwem, by dzielić się wiedzą i danymi, jeżeli okaże się to pomocne.

Sukces Nowej Zelandii

Po wprowadzeniu surowych ograniczeń i zamknięciu granic kraju w marcu Nowa Zelandia odniosła duży sukces w eliminacji koronawirusa; w zamieszkanym przez pięć milionów osób kraju na COVID-19 zmarło tylko 25 chorych - przypomina AP.

Ardern rozmawiała również z Bidenem o handlu międzynarodowym oraz zmianie klimatu. Przyszły prezydent USA wspominał swoją podróż do Nowej Zelandii sprzed kilku lat, a premier zaprosiła go na ponowną wizytę w tym kraju.

Była to pierwsza rozmowa Bidena z Ardern po wyborach w USA i 14. osobista rozmowa, którą przyszły amerykański prezydent odbył z przywódcami innych państw po zwycięstwie w głosowaniu - podało nowozelandzkie radio publiczne About RNZ.