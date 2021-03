Zmiany w obostrzeniach w Polsce. W województwach mazowieckim i lubuskim zamknięte będą m.in. hotele, baseny, muzea, kina, teatry oraz obiekty sportowe. Ograniczona będzie również działalność galerii handlowych. Klasy I-III wrócą do nauki hybrydowej. Obostrzenia w tych dwóch województwach będą obowiązywać od 15 do 28 marca. - Materializuje się czarny scenariusz, jeśli chodzi o tempo rozwoju pandemii - podkreślił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. W czwartek resort poinformował, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych 21 045 osób. Zmarło 375 chorych z COVID-19.

Reklama

Zdjęcie Obostrzenia w kolejnych województwach. Decyzję rządu przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski /Radek Pietruszka /PAP

Województwa mazowieckie i lubuskie decyzją rządu dołączą tym samym do dwóch innych: pomorskiego (zaostrzone zasady będą obowiązywać od 13 marca do 28 marca) i warmińsko-mazurskiego (aktualne obostrzenia przedłużone od 28 marca). O zmianach w tych dwóch ostatnich regionach informowaliśmy już wcześniej.

Reklama

- Podjęliśmy decyzję, żeby wyważyć dwie perspektywy podejmowania decyzji: ogólnokrajową i na poziomie powiatowym. Wybraliśmy rozwiązanie pośrednie w postaci podejmowania decyzji na poziomie województw - oświadczył minister zdrowia.



Najważniejsze zmiany w punktach: SPRAWDŹ .



- Do województw mazowieckiego i lubuskiego zostanie skierowane 25,6 mln maseczek; trafią one bezpośrednio do obywateli i będą dystrybuowane za pośrednictwem samorządów - przekazał Niedzielski.

Szef resortu zdrowia poinformował, że do województwa mazowieckiego z puli 25,6 mln maseczek trafi prawie 21,6 mln, z kolei do województwa lubuskiego - 4 mln.

"Przyspieszenie i przyrost dziennych zachorowań"

- Materializuje się czarny scenariusz, jeśli chodzi o tempo rozwoju pandemii. Wynik na poziomie 21 tys. nowych przypadków to przyrost w perspektywie tygodnia o blisko 6 tys. przypadków i to jest dynamika powyżej 30 proc.(...) Obserwujemy przyspieszenie i przyrost dziennych zachorowań - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu poinformował, że "średnia dzienna zachorowań z ostatnich siedmiu dni, przekroczyła poziom 14 tys." - To jest ponad 27 proc. więcej niż było tydzień temu, wtedy średnia ta wynosiła 11 tys. - podał szef MZ.

- Zderzenie tych liczb pokazuje, że mało, iż mamy do czynienia z bardzo dynamicznym tempem rozwoju pandemii, to jest to trend trwały - zaznaczył minister.

Najnowszy bilans

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o kolejnych 21 045 przypadkach koronawirusa w Polsce. To najwięcej zakażeń od początku roku. Zmarło 375 osób. Łącznie odnotowano w naszym kraju 1 849 424 zakażenia i 46 373 zgony. Do tej pory podano 4 229 118 dawek szczepionki. Minionej doby wykonano 137 991 szczepień.



Nowe przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (3756), śląskiego (2597), pomorskiego (1704), wielkopolskiego (1670), małopolskiego (1607), dolnośląskiego (1502), kujawsko-pomorskiego (1314), podkarpackiego (1255), łódzkiego (1068), warmińsko-mazurskiego (999), zachodniopomorskiego (698), lubuskiego (632), lubelskiego (601), świętokrzyskiego (567), podlaskiego (450) i opolskiego (287).



338 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 276 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 1 849 424. Od początku epidemii zmarły 46 373 osoby.

Ładowanie...

Ładowanie...

Darmowy program - rozlicz PIT 2020