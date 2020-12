W Irlandii i Izraelu pojawił się nowy, bardziej zakaźny typ koronawirusa wykryty w Wielkiej Brytanii. Wcześniej zakażenia tą odmianą wirusa zdiagnozowano m.in. w Danii, Holandii, Australii i we Włoszech.

Zdjęcie Nowa odmiana koronawirusa jest bardziej zaraźliwa / Sergei Bobylev/TASS /Getty Images

Informację o możliwym pojawieniu się w Irlandii nowego szczepu koronawirusa podano na postawie analizy próbek pobranych w miniony weekend.

Wskaźnik zakażeń, zwany też wskaźnikiem reprodukcji wirusa, wzrósł ostatnio w Irlandii z 1,5 do 1,8, czyli do najwyższego poziomu od marca.

We wtorek irlandzki rząd wprowadził bardziej surowe restrykcje epidemiczne, według Reutersa NPHET przekazał mu instrukcje dotyczące kolejnych obostrzeń, nie podano jednak żadnych szczegółów.

Minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock powiedział, że nowy wariant wirusa wykryty w jego kraju przeszedł kolejną mutację i stał się bardziej zaraźliwy.

Izrael: Cztery przypadki nowej odmiany koronawirusa

Izraelskie ministerstwo zdrowia potwierdziło cztery pierwsze przypadki nowego wariantu koronawirusa.

Trzy z tych przypadków to osoby, które niedawno wróciły z Wielkiej Brytanii; przebywają one obecnie w specjalnych hotelach przeznaczonych na kwarantannę. Pracownicy resortu starają się znaleźć źródło czwartej infekcji.

Wiadomość została przekazana rządowi na wideokonferencji poświęconej wprowadzeniu trzeciego lockdownu w Izraelu.

Premier Benjamin Netanjahu skomentował, że przypadki wariantu brytyjskiego koronawirusa w Izraelu dowodzą, że rząd działał prawidłowo, nakładając ograniczenia na podróżnych powracających z zagranicy.

- Musimy założyć, że ta odmiana rozprzestrzenia się tutaj. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje duża szansa - ale nie jest to pewne - że opracowane już szczepionki będą skuteczne. Nie wiemy na pewno, ale jest to bardzo prawdopodobne - powiedział, dodając, że naukowcy będą wiedzieć więcej za kilka dni.

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformowano 14 grudnia. Według władz brytyjskich nowa odmiana rozprzestrzenia się o ok. 70 proc. szybciej, ale nie wydaje się, by powodowała poważniejszy przebieg choroby i miała nie zareagować na opracowane już szczepionki przeciw COVID-19. Zakażenia nową odmianą wirusa zdiagnozowano m.in. w Danii, Holandii, Australii i we Włoszech.

