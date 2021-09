Nowy lek przeciwko COVID-19. Pfizer rozpoczął testy

Lek ma przeciwdziałać rozwojowi Covid-19 u osób, które zakaziły się koronawirusem.

Koncern rywalizuje z Merck & Co Inc i Roche Holding AG o to, kto pierwszy wypuści na rynek tabletki przeciw Covid-19.

Pfizer ogłosił, że będzie sprawdzał lek na 2660 zdrowych dorosłych uczestnikach, którzy żyją w tym samym miejscu, co osoba z potwierdzonymi symptomami infekcji, wywoływanej przez koronawirusa.

Będzie testowany lek PF-07321332 z niską dawką rytonawiru, który jest stosowany wraz z innymi środkami przy zakażeniu HIV.

Trzecia dawka szczepionki dla osób starszych i chorych

W piątek 24 września panel doradczy amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zarekomendował w czwartek podawanie dawki przypominającej szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech osobom w wieku powyżej 65 lat, a także cierpiącym na choroby przewlekłe i pracownikom medycznym.



Według CDC trzecia dawka szczepionki powinna być też podawana osobom mieszkającym w domach opieki. Wśród schorzeń, które kwalifikują do trzeciego zastrzyku wymieniono m.in. choroby nowotworowe, cukrzycę, niektóre choroby serca, płuc i nerek.



Panel ekspertów CDC odrzucił w głosowaniu zalecenie, by dodatkowym szczepieniem objąć również pracowników opieki zdrowotnej lub inne osoby, które są szczególnie narażone na kontakt z zainfekowanymi koronawirusem. Dyrektor CDC dr Rochelle Walensky zdecydowała jednak o podtrzymaniu tej rekomendacji. Argumentowała, że taka decyzja jest zgodna z wydaną w środę decyzją Agencji Żywności i Leków (FDA) zatwierdzającą stosowanie trzeciej dawki również u tej grupy.



Trzecia dawka preparatu Pfizer/BioNTech będzie podawana co najmniej pół roku po przyjęciu drugiego zastrzyku. Walensky podkreśliła, że najważniejszym celem kampanii szczepień "w USA i na całym świecie" pozostaje objęcie podstawowym cyklem szczepień wszystkich, którzy jeszcze nie przyjęli preparatu.