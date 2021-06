Wyniki badania Recovery sugerują, że nowy lek może pomóc jednej trzeciej osób przebywających w szpitalu z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19.

Kosztowne leczenie

Nowy lek jest kosztowny, to silny dożylny wlew przeciwciał, którego celem jest zneutralizowanie wirusa. Pomoże on tylko tym, którzy nie wytworzyli jeszcze własnych przeciwciał. Leczenie kosztuje od 1000 do 2000 funtów.

Kimberley Featherstone, 37-latka, która otrzymała lek, powiedziała w rozmowie z BBC: - Jestem szczęśliwa, że mogłam otrzymać to leczenie. Cieszę się, że wzięłam udział w badaniach nad jego skutecznością, może on uratować innych chorych.

Z badania, które obejmowało prawie tysiąc pacjentów w Wielkiej Brytanii, wynika, że znacznie zmniejszyło się ryzyko śmierci, długość pobytu w szpitalu średnio o cztery dni i prawdopodobieństwo konieczności podłączenia do respiratora.

Może zmniejszyć śmiertelność

- Odkryliśmy, że teraz możemy wprowadzić to leczenie u pacjentów, którzy mają tylko jedną trzecią szans na przeżycie, możemy zmniejszyć u nich ryzyko zgonu - mówi główny badacz, Sir Marin Landray.

Leczenie podawano w połączeniu z przeciwzapalnym lekiem steroidowym.

Sir Peter Horby, drugi główny badacz powiedział: - Wspaniale jest dowiedzieć się, że nawet w zaawansowanym przebiegu COVID-19 celowanie w wirusa może zmniejszyć śmiertelność u pacjentów, którzy nie potrafili samodzielnie wytworzyć odpowiedzi przeciwciał.