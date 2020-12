Nowe ustalenia badaczy. COVID-19 może na długo rozregulować odporność

Naukowcy z Uniwersytetu Alabamy w Birmingham na łamach "Journal of Clinical Investigation" opisali skutki, jakie infekcja koronawirusem może mieć dla układu immunologicznego. Okazuje się, że COVID-19 może na długo rozregulować odporność.

Autorzy pracy przeanalizowali próbki krwi i dane kliniczne 46 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 oraz 39 osób, które nie były w szpitalu, ale wyzdrowiały z potwierdzonej infekcji. Obie grupy porównano do osób zdrowych z negatywnymi wynikami testów.

W czasie pierwszych dwóch miesięcy od infekcji u pacjentów z obu grup można było wykryć aktywację i wycieńczenie komórek odpornościowych (limfocytów B i T).

Rozregulowanie układu immunologicznego

Jednak badaczy zaskoczył inny wynik. W grupie, która nie trafiła do szpitala, nawet częściej wykrywali markery aktywacji komórek, jak i związanego z infekcją ich wycieńczenia.

Wycieńczenie układu odpornościowego może zwiększać podatność na kolejną infekcję lub zaburzać powstawanie odporności przeciw COVID-19.

Analiza pokazała także, że zauważone rozregulowanie układu immunologicznego u pacjentów nieprzyjętych do szpitala narastało z czasem. Zaburzona aktywacja i wycieńczenie limfocytów T częściej dotyczyła przy tym osób starszych.

"Według naszej wiedzy to pierwszy opis utrzymującego się rozregulowania wywołanego przez COVID-19 układu immunologicznego w dużej grupie niehospitalizowanych, dochodzących do zdrowia pacjentów" - piszą naukowcy.

"Kluczowa informacja dla modyfikacji szczepionek"

"Informacja ta będzie kluczowa dla potencjalnych modyfikacji istniejących szczepionek i leków przeciw COVID-19" - podkreślają autorzy komentarza do publikacji, dr Kenneth Remy i dr Phillip Mudd z Uniwersytetu Waszyngtona.

W świetle uzyskanych wyników pojawiło się pytanie, czy zaobserwowane zmiany mają związek z symptomami, z którymi wielu chorych boryka się jeszcze długo po ustąpieniu zakażenia, nazywanymi czasem "długim covidem". Odpowiedzi na nie będą mogły dostarczyć dopiero dalsze badania.

