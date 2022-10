Nowe obostrzenia w Niemczech: maseczki, testy, szczepienia

Oprac.: Grzegorz Lepak Koronawirus z Chin

Liczba zakażeń koronawirusem rośnie, a w celu powstrzymania jesienno-zimowej fali pandemii od soboty w Niemczech wchodzą w życie nowe przepisy. Instytut Roberta Kocha (RKI) podał 1 października, że ogólnoniemiecka siedmiodniowa zapadalność na COVID-19 wzrosła do 497,0. Dzień wcześniej liczba nowych zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia wyniosła 466,0. To o połowę więcej niż przed tygodniem. Urzędy ds. zdrowia w Niemczech zgłosiły do RKI 73 856 nowych zakażeń w ciągu jednego dnia.

Zdjęcie Od 1 października w Niemczech obowiązują nowe przepisy covidowe / TOBIAS SCHWARZ / AFP / East News