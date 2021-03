Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej o godz. 11 przedstawi nowe obostrzenia na święta wielkanocne. Rząd nie wprowadzi zakazu przemieszczania się, ale będzie zachęcał do zrezygnowania z podróży - wynika z nieoficjalnych informacji Polsat News. Zamknięte zostaną również sklepy wielkopowierzchniowe, a limity osób w kościołach mają zostać zmniejszone. Dzisiaj rząd poinformował o ponad 34 tys. nowych zakażeń.

Zdjęcie Rząd ogłosi nowe obostrzenia na święta /Piotr Nowak /PAP

- W okresie okołoświątecznym ponownie będą zamknięte duże sklepy i salony usługowe - powiedziała prof. Magdalena Marczyńska po spotkaniu Rady Medycznej, które odbyło się w środę wieczorem. Rada jest organem doradzającym rządowi w kwestii pandemii. Informacje dotyczące sklepów wielkopowierzchniowych i usług potwierdził też nieoficjalnie Polsat News.

Według informacji dziennikarzy tej stacji, zaostrzone mają zostać również limity w kościołach.





Co z przedszkolami i żłobkami?

Eksperci wskazywali, że jeśli z danych wynika, że obecnie młodsze dzieci wyraźnie częściej się zakażają i mogą być źródłem choroby swoich rodziców i dziadków, to żłobki i przedszkola będą zamknięte. Według dziennikarzy RMF FM, rząd poważnie rozważa zamknięcie żłobków i przedszkoli na najbliższe dwa tygodnie. Jeżeli to rozporządzenie zostanie wprowadzone, to nie będzie dotyczyło wszystkich. Placówki będą otwarte jedynie dla dzieci medyków.

W Polsce pogarsza się sytuacja w związku z trwająca pandemią koronawirusa. W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że wykryto 29 978 nowych przypadków koronawirusa. To najwięcej od początku epidemii. Zmarło też 575 chorych pacjentów. Od marca ubiegłego roku w kraju zdiagnozowano ponad 2,1 mln zakażonych COVID-19. Dla ponad 50,3 tys. choroba ta zakończyła się śmiercią.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło kolejnych 520 osób.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1498 30 2919 27 5430 75 642 14 2680 35 936 16 3334 43 1024 26 2109 33 5104 59 2254 31 577 17 1082 16 1994 35 1163 23 970 40

