Powrót obostrzeń w województwie warmińsko-mazurskim. Zamknięte będą m.in. hotele, galerie handlowe oraz baseny. W klasach 1-3 wróci nauka zdalna. Z kolei na terenie całego kraju zmienią się zasady dotyczące zakrywania twarzy. - Trzecia fala koronawirusa się rozpędza. Średnia dzienna liczba zakażeń na poziomie 8 tys. przypadków, przed tygodniem było ich 6 tys. - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji dotyczącej zmian w obostrzeniach. Nowe zasady będą obowiązywać od 27 lutego.

Reklama

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o nowych obostrzeniach /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Minister zdrowia mówił na konferencji prasowej, że do tej pory dopuszczona była możliwość zastępowania maseczek przyłbicami, chustami i innymi zamiennikami. - W tej chwili chcemy zrezygnować z tej możliwości zastępowania - poinformował Niedzielski. Nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.

Reklama

Nowe zasady zasłaniania twarzy. Którą maskę wybrać?





Przekazał, że przyłbice wciąż mogą być stosowane, ale dodatkowo, oprócz maseczki. - Przyłbice przede wszystkim zabezpieczają oczy, zabezpieczają górną część twarzy i w tym sensie przyłbice są nadal dopuszczone, ale nie jako element zastępujący maseczkę, tylko ewentualnie jako element, który jest dodatkowy - mówił szef MZ.

ZOBACZ: Zmiany w obostrzeniach. Pełna lista



Szef resortu poinformował, że w województwie warmińsko-mazurskim nastąpi powrót do nauczania zdalnego w klasach 1-3. Zamknięte będą też hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, galerie sztuki oraz baseny i korty tenisowe.

Obowiązkowa kwarantanna

Minister zapowiedział też wprowadzenie kwarantanny po przyjeździe z Czech i Słowacji - z wyłączeniem osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki lub posiadających negatywny wynik testu.

Szef MZ podał, że analizując odsetek pozytywnych testów na terenie całego kraju widać, w których regionach następują większe wzrosty. W woj. warmińsko-mazurskim jest to 34 proc. przy średniej ogólnopolskiej 19 proc.

Wzrosty są coraz większe

Szef MZ wskazywał na środowej konferencji prasowej, że w Polsce rozpędza się trzecia fala koronawirusa. - Ta dynamika zaczyna być przedmiotem troski, bo wzrosty, z którymi mamy teraz do czynienia stają się naprawdę coraz większe i dynamika zakażeń zaczyna doganiać tę, z którą mieliśmy do czynienia na początku drugiej fali, w październiku - dodał.

- Jesteśmy już w sytuacji, kiedy średnia dzienna na tle ostatniego tygodnia osiągnęła poziom 8 tys. przypadków, a tydzień temu było niecałe 6 tys. przypadków. Czyli z tygodnia na tydzień obserwujemy wzrost o blisko 1/3 - mówił Niedzielski, zaznaczając, że nie jest to jedyny parametr, który wskazuje na dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej.

Odnosząc się do systemu szpitalnictwa, minister zdrowia podkreślił, że odwróciła się tendencja, która miała miejsce w ostatnich wielu tygodniach systematycznego zmniejszenia liczby zajętych łóżek. Przekazał, że w ostatnim tygodniu obserwowany jest przyrost obłożenia łóżek covidowych o ponad 1 200. - A do tej pory z tygodnia na tydzień mieliśmy do czynienia z spadkami, nawet rzędu 1000 łóżek - zaznaczył.

Niedzielski zachęcał też do stosowania aplikacji "Stop Covid", która - jak mówił - pozwala w bezpieczny sposób, zapewniający anonimowość chronić się przed koronawirusem.

Przekaż 1 proc. na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ