Od północy 22 grudnia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych m.in. na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zakaz został wprowadzony przez polskie władze po wykryciu na Wyspach nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2.

Zdjęcie Od północy z 21 na 22 grudnia loty z Wielkiej Brytanii do Polski są zawieszone / Leszek Szymański /PAP

Nowe rozporządzenie wydłuża obowiązywanie "starego" rozporządzenia w sprawie zakazu lotów z 7 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku.

Reklama

W nowych obostrzeniach - do katalogu dziewięciu państw, z których samoloty nie mogą lądować w Polsce - dołączono także Wielką Brytanię i Irlandię Północną. Lista państw z zakazem lotów obejmuje obecnie również: Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Gruzję, Jordanię, Armenię, Kosowo, Macedonię, Serbię, USA - z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork. Na liście nie ma krajów z UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen.

Wpisanie do rozporządzenia Wielkiej Brytanii ma związek z wykryciem na Wyspach nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock przekazał, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej, niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko COVID-19.

Z powodu wykrycia nowego wariantu koronawirusa od niedzieli wiele krajów Europy i spoza niej wprowadziło ograniczenia w transporcie z Wielką Brytanią.

***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !