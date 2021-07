Wariant "eksplodował" - uważa naukowiec z Peru, cytowany przez portal "Gulf News". Wskaźnik śmiertelności związany z COVID-19 w tym kraju Ameryki Łacińskiej jest obecnie najwyższy na świecie. Sugeruje to, że Lambda może być "bardziej zakaźna niż wariant Delta", a to znaczy że ma wyższą zdolność do przenoszenia się, silniej wiąże się z receptorami komórek płucnych i jest odporna na przeciwciała neutralizujące - podaje Gulf News.

Wariant zainteresowania "eksplodował" w Ameryce Łacińskiej

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaklasyfikowała Lambdę jako "wariant zainteresowania" 14 czerwca, gdy wariant ten "eksplodował" w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej. Obecnie ta odmiana koronawirusa rozprzestrzeniła się w prawie 30 krajach na całym świecie. WHO zauważyła w raporcie w oparciu o dostępne dane z sekwencjonowania genomu, że wariant Lambda odpowiada za 81 proc. przypadków zachorowań wykrytych od kwietnia w Peru.

Wariant ten został do tej pory wykryty w próbkach genomu z co najmniej 29 krajów i terytoriów: USA, Kanady, Chile, Peru, Meksyku, Argentyny, Ekwadoru, Kolumbii, Brazylii, Urugwaju, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski, Czech, Danii, Holandii, Szwajcarii, Egiptu, Izraela, Turcji, Zimbabwe, Australii, Aruby, Saint Kitts i Nevis oraz Curacao.

Według naukowców wariant Lambda różni się od innych wersji koronawirusa "unikalnym wzorem mutacji" w białku spike. Ta "egzoproteina" na powierzchni wirusa SARS-CoV-2 jest "kluczem" koronawirusa używanym do infekowania ludzkich komórek, szczególnie w płucach - podaje Gulf News.



Profesor Pablo Tsukayama, biolog molekularny z peruwiańskiego Uniwersytetu im. Cayetano Heredii w Limie, poinformował, że Lambda (C.37) posiada 19 "niesynonimicznych" mutacji w swoim genomie, które generują zmiany w sekwencji aminokwasów. Siedem z nich występuje w białku spike, głównym antygenie wirusa.

Ekspertów zaintrygowała co najmniej jedna mutacja - zwana L452Q, podobna do mutacji L452R - uważana za odpowiedzialną za wysoką zakaźność wariantu Delta. Według badań opublikowanych przez Sally Robertson 27 czerwca 2021 r. mutacje L452Q i F490S mapują domenę wiążącą receptor (RBD) białka spike.



Lambda ma potencjał, aby stać się "niepokojącym"

Z badań wynika, że "linia Lambda wirusa SARS-CoV-2 ma potencjał, aby stać się wariantem niepokojącym". Szczep C.37, przemianowany 31 maja przez WHO na Lambda, po raz pierwszy zwrócił uwagę naukowców w grudniu ubiegłego roku. - W grudniu mieliśmy 200 zakażeń Lambdą - powiedział prof. Tsukayama. - Stanowiła ona zaledwie jedną na 200 próbek. Do końca marca tego roku stanowiła połowę wszystkich próbek pobranych w Limie. Teraz, trzy miesiące później, mamy do czynienia z ponad 80 proc. wszystkich zakażeń w całym kraju. Lambda stała się dominującym wariantem w Peru w bardzo krótkim czasie - zauważył naukowiec.

- To wysoka transmisyjność Lambdy pomogła jej rozprzestrzenić się tak szybko w Peru - zaznaczył Tsukayama. - Mając 187 tys. zgonów i najwyższy wskaźnik śmiertelności na świecie, jesteśmy krajem, który najbardziej zmagał się z koronawirusem. Dlatego prawdopodobnie nie jest dziwne, że nowy wariant zaczął się właśnie tutaj - wyjaśnił naukowiec.



Nowe badanie oparte na testach próbek pobranych od pracowników służby zdrowia w Chile sugeruje, że wariant Lambda jest bardziej zakaźny niż warianty Alfa (B.1.1.7, po raz pierwszy wykryty w Wielkiej Brytanii) czy Gamma (P.1, po raz pierwszy wykryty w Brazylii).



Wariant Lambda szybko rozprzestrzenia się w krajach Ameryki Południowej - informuje brytyjski portal Medical Life Sciences News. Wariant Gamma dominuje obecnie w Ameryce Środkowej i Południowej, ale wysoki wskaźnik transmisji Lambda może go wkrótce wyprzedzić. W neutralizacji wariantu Lambda mogą pomóc szczepionki, ale z różnych powodów liczba szczepień w Ameryce Południowej jest nadal niska. Zwiększenie liczby szczepień w poszczególnych krajach mogłoby zapobiec przekształceniu się wariantu Lambda w wariant niepokojący - wskazuje portal "Gulf News".