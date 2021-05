Niezliczone błędy i opóźnienia. Według raportu pandemii COVID-19 można było uniknąć

Pandemia COVID-19 była katastrofą, której można było uniknąć - twierdzą niezależni eksperci, twórcy raportu zleconego przez WHO. Twierdzą, że luty 2020 r. był straconą szansą na zatrzymanie pandemii. Przyczyną tego były błędy zarówno po stronie krajów, jak i Światowej Organizacji Zdrowia.

Autorzy raportu zleconego przez WHO twierdzą, że pandemii można było uniknąć

"The Guardian" przytacza wnioski z raportu zleconego przez WHO, przygotowanego przez niezależny panel ekspertów. Przewodniczyły mu Helen Clark, była premier Nowej Zelandii oraz Ellen Johnson Sirleaf, była prezydent Liberii.

W ocenie autorów raportu słabe ogniwa znalazły się "w każdym punkcie łańcucha decyzyjnego" - przygotowania do nadejścia pandemii były niewystarczające i niedofinansowane, a system ostrzegania był zbyt powolny. Poinformowano, że samo WHO zbyt późno uznało wybuch ogniska wirusa w Chinach za zagrożenie na poziomie międzynarodowym.



"Miesiąc straconej szansy"

Clark uznała, że luty 2020 r. był "miesiącem straconej szansy na uniknięcie pandemii", a wiele krajów zamiast działać decydowało się na "obserwowanie sytuacji".



- Niektóre kraje zareagowały dopiero, gdy zaczęły zapełniać się łóżka na oddziałach intensywnej terapii - stwierdziła była premier Nowej Zelandii.



Ellen Johnson Sirleaf przyznała wprost, że dzisiejszej sytuacji i milionów zgonów na całym świecie "można było uniknąć". - Wynika to z niezliczonych zaniedbań, niepowodzeń, luk i opóźnień w reagowaniu. Jest to też dowód na brak wyciągania wniosków z przeszłości - stwierdziła.



Rekomendacje ekspertów

W raporcie wskazano, że choć szpitale w Wuhan sprawnie ostrzegały przed nową, nieznaną chorobą, a temat był na bieżąco opisywany przez media, to niektóre kraje "zdewaluowały nauki", zaprzeczając niebezpieczeństwom związanym z chorobą. - Miało to śmiertelne konsekwencje - przyznała Clark.



Panel ekspertów zaapelował o radykalną zmianę w działaniach epidemicznych. Głowy państw miałyby wspólnie nadzorować przygotowania do pandemii, a rządy zapewniałyby finansowanie odpowiednich narzędzi walki z wirusem. Zdaniem autorów raportu większy nacisk powinien zostać położony na wzmocnienie pozycji WHO.



Eksperci chcą również, by kraje zamożne zobowiązały się do dostarczania szczepionek reszcie świata.

