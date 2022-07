Niepokojące doniesienia z WHO. "COVID-19 przybiera na sile w Europie"

Oprac.: Paulina Sowa Koronawirus z Chin

Dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge poinformował, że w europejskim regionie WHO w ciągu zeszłego tygodnia odnotowano prawie 3 mln nowych przypadków COVID-19, co stanowi niemal połowę wszystkich nowych zakażeń na świecie. - Liczba hospitalizacji w tym samym czasie wzrosła dwukrotnie - przekazał.

Zdjęcie Leczenie pacjenta z COVID-19 / AFP