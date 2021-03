Niemcy najprawdopodobniej zakwalifikują Polskę jako kraj "wysokiego ryzyka" - donosi korespondent Polsat News Tomasz Lejman. Zmienią się tym samym zasady obowiązujące na granicach.

Zdjęcie Na zdj. granica polsko-niemiecka w Lubieszynie /ROBERT STACHNIK/REPORTER /Reporter

"Wszystko wskazuje na to, że Niemcy wpiszą w niedzielę Polskę na listę krajów wysokiego ryzyka #covid. Takie sygnały płyną do Polsat News z kilku źródeł w Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii" - informuje na Twitterze Lejman. To skutek wzrostu zakażeń w kraju.

Jeśli tak się stanie, Polacy będą wjeżdżać do Niemiec na innych zasadach. Konieczny będzie m.in. negatywny wynik testu na koronawirusa sprzed co najwyżej 48 godzin. "Ponadto nie będzie zwolnień od testowania dla pracowników transgranicznych, uczniów czy osób odwiedzających najbliższą rodzinę" - wskazuje polsatnews.pl.

Poza krajami wysokiego ryzyka, na terenie których tygodniowa liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekroczyła 200, Niemcy wyróżniają też regiony, które nie są terenem ryzyka (tam tygodniowa liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców nie przekracza 50), regiony ryzyka (obszary, na których tygodniowa liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekracza 50, ale jest mniejsza niż 200), a także obszary mutacji koronawirusa (na nich występuje dużo przypadków nowych wariantów wirusa).

Szczegóły dotyczące planów konkretnych landów można znaleźć TUTAJ.