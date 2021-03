Niemcy: Zdaniem eksperta przez zbyt wolne tempo szczepień zmarło 27 tys. osób

Prof. Paul Welfesen uważa, że z powodu zbyt wolnego tempa szczepień w Niemczech zmarło kilkadziesiąt tysięcy osób. Liczba "niepotrzebnych zgonów z powodu powolnych szczepień" to zdaniem naukowca cytowanego przez "Bild" 27 tys.

Reklama

Zdjęcie Szczepienia przeciw COVID-19. Zdj. ilustracyjne /Wojciech Stróżyk /Reporter

W porównaniu z Wielką Brytanią, Niemcy są opóźnione w szczepieniach o około 90 dni. Do tego doszły przypadki zachorowań i zgonów "spowodowane nieprofesjonalnym systemem wyznaczania terminów szczepień" - powiedział Welfens gazecie "Bild". Wezwał do znacznego przyspieszenia szczepień i zaapelował do rządu federalnego o większą samokrytykę i profesjonalizm.

Reklama

Zbyt wolna kampania szczepień przeciwko COVID-19 w Niemczech jest mocno krytykowana od samego startu. Zła organizacja, brak szczepionek i nieufność wobec preparatu firmy AstraZeneca przekładają się na słabe efekty, nawet na tle innych krajów UE, a nie tylko Izraela czy Wielkiej Brytanii.

"Firma AstraZeneca dostarczyła prawie 3,2 mln dawek szczepionki, a tylko 455 tys. osób zostało nią zaszczepionych (...). Toczą się zasadnicze dyskusje, czy szczepionka ta powinna być podawana wszystkim (...). Stała komisja do spraw szczepień publicznie rozważa, czy udostępnić szczepionkę firmy AstraZeneca wszystkim grupom wiekowym, tak jak zrobiły to inne kraje. Wszystko to kosztuje czas, a więc i życie" - pisał w tym tygodniu dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Ważny krok komisji do spraw szczepień

W czwartek stała komisja do spraw szczepień STIKO zaleciła szczepionkę AstraZeneca także dla osób powyżej 65. roku życia. Preparat firmy AstraZeneca przeciw COVID-19 był do tej pory podawany w Niemczech tylko osobom w wieku 18-64 lata. Uzasadniano to niewystarczającą liczbą danych o badaniach nad tą szczepionką.

Decyzja STIKO ma ogromne znaczenie dla przyspieszenia kampanii szczepień w Niemczech, ponieważ szczepionka AstraZeneca, obok tej z BioNTech jest najbardziej dostępna, a duże jej ilości czekają obecnie w lodówkach na użycie - pisał w czwartek dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

W piątek tygodnik "Spiegel" pisze: "Teraz czas na samokrytykę. My, dziennikarze, odegraliśmy swoją rolę w tym, że reputacja szczepionki AstraZeneca została całkiem zrujnowana". Gazeta uważa, że z perspektywy czasu za punkt krytyczny można uznać artykuł w dzienniku "Handelsblatt", gdzie stwierdzono, że skuteczność substancji w grupie wiekowej powyżej 65. roku życia wynosi tylko 8 proc. "Liczba '8' została nawet wyróżniona wizualnie. (...) Dziś wiadomo, że szczepionka AstraZeneca jest równie skuteczna w ochronie przed chorobami, jak szczepionka firmy Biontech".

Do tej pory w Niemczech zaszczepiono ok. 5 proc. mieszkańców. Liczba ludności tego kraju wynosi 83 mln.

Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!