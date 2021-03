Niemcy uznały Polskę za kraj wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. Od niedzieli wjazd za zachodnią granicę będzie możliwy tylko z negatywnym wynikiem testu.

Ze względu na duży wzrost infekcji koronawirusem niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI), a za nim niemiecki rząd, zaliczył Polskę do krajów wysokiego ryzyka. Oznacza to, że od niedzieli wjazd do RFN będzie możliwy tylko z negatywnym wynikiem testu na COVID-19.

O decyzji poinformował RKI w piątek na swojej stronie internetowej. Oprócz Polski na listę krajów wysokiego ryzyka trafiły m.in. Bułgaria i Cypr.

Instytut Roberta Kocha zalicza do obszarów wysokiego ryzyka te kraje i regiony, w których liczba nowych infekcji COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia przekracza 200.

Do tej pory Polska była "zwykłym" obszarem ryzyka, a test można było zrobić także w Niemczech w ciągu 48 godzin od wjazdu.

Niemcy nie planują jednak stacjonarnych kontroli granicznych tak, jak na granicy z Czechami czy Austrią. Możliwe są jednak wyrywkowe kontrole w pasie przygranicznym.

