Niemcy: Trwa tydzień szczepień. Punkty w sklepie, tramwaju, meczecie

Punkty szczepień rozstawiono m.in. w galeriach handlowych, meczetach, kościołach, na dworcach i stadionach, a nawet w niektórych tramwajach. Trwająca tydzień akcja zakończy się 19 września.

"Zaszczep się. Zrób to teraz"

- Drodzy współobywatele, półtora roku po pierwszym pojawieniu się koronawirusa w Niemczech dostępna jest już niezawodna i skuteczna szczepionka. Lekarze rodzinni i mobilne zespoły ds. szczepień są gotowe pomóc w uzyskaniu ochrony przed chorobą. Chroń siebie i innych. Zaszczep się. Zrób to teraz - apelowała kanclerz Angela Merkel.

Do rodaków z prośbą o odpowiedzialność zwrócił się także prezydent. - Czwarta fala to pandemia nieszczepionych, a w Niemczech jest ich zdecydowanie za dużo. Dlatego bardzo się cieszę, że rozpoczął się tydzień kampanii szczepień, podczas którego ze zdwojoną energią będziemy przekonywać sceptyków do zaszczepienia - mówił Frank-Walter Steinmeier.

Reklama

- Odpowiedzialność jest dziś kluczowym słowem. Ludzie muszą wziąć sobie to do serca. Nie osiągnęliśmy jeszcze naszego celu, ale możemy go osiągnąć. Warunkiem jest zaszczepienie jak największej liczby osób - dodał.