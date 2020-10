Takiej sytuacji nie było od końca marca. W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 6 638. To około 1 500 więcej niż poprzedniego dnia - poinformował w czwartek 15 października rano berliński Instytut im. Roberta Kocha. W kraju zostaną zaostrzone restrykcje.

Zdjęcie Zatłoczona iluca Dortmundu w Niemczech, zdjęcie z 14 października 2020 /INA FASSBENDER / AFP /AFP

Od początku pandemii w RFN zakażone koronawirusem zostały 341 223 osoby. Liczba zgonów wzrosła do 9 710. Tylko ostatniej doby na COVID-19 zmarły w Niemczech kolejne 33 osoby.



Poprzedni dobowy rekord infekcji odnotowano w Niemczech 28 marca, kiedy zarejestrowano 6 294 przypadki zakażenia COVID-19.

W ostatnich tygodniach w Niemczech liczba infekcji gwałtownie rośnie. W tej sytuacji władze zdecydowały się wprowadzić nowe restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Obostrzenia dotyczą miast i regionów, gdzie nowych infekcji jest najwięcej.



"To, co teraz zrobimy, zdecyduje"

Nowe zasady uzgodniła z premierami krajów związkowych kanclerz Niemiec Angela Merkel. Negocjacje trwały osiem godzin.



Merkel wyraziła zaniepokojenie gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Niemczech.

"Musimy to zatrzymać. W przeciwnym razie nic dobrego z tego nie wyniknie" - powiedziała kanclerz po naradzie z szefami rządów krajów związkowych RFN.

"Jestem przekonana, że to, co teraz zrobimy, zdecyduje o tym, jak wyjdziemy z tej pandemii" - podkreśliła Angela Merkel.

Jakie zasady?

Nowe przepisy obejmują rozszerzenie wymogu noszenia maseczek, ograniczenie liczby gości na prywatnych uroczystościach, ograniczenia kontaktów w miejscach publicznych oraz ograniczenia działalności lokali gastronomicznych.

Nowe ograniczenia kontaktów w rejonach o częstości występowania tygodniowej zapadalności na koronawirusa powyżej 50 zakażeń na 100 000 mieszkańców oznaczają, że w miejscach publicznych może się spotykać maksymalnie dziesięć osób. Tak jest już obecnie w przypadku Berlina.

Jeśli nowe środki nie powstrzymają wzrostu zakażeń, zgromadzenia będą ograniczone nawet do pięciu osób lub członków dwóch gospodarstw domowych.

Od wartości 35 nowych infekcji na 100 000 mieszkańców, w regionach dotkniętych chorobą będzie obowiązywał w przyszłości wymóg dotyczący posiadania maseczek.

W regionach, w których zapadalność przekroczy próg 50 nowych infekcji na 100 000 tysięcy, będzie wprowadzana godzina policyjna od 23.

Kontrowersyjny zapis o zakazie zakwaterowania

Podczas narady nie znaleziono jednolitego rozwiązania dla budzącego kontrowersje zakazu zakwaterowania osób z obszarów zagrożonych, wprowadzonego w niektórych krajach związkowych. To "część decyzji, z której nie jestem jeszcze w pełni usatysfakcjonowana" - powiedziała kanclerz Merkel po negocjacjach. Jednak do obywateli skierowano "pilne wezwanie" do "powstrzymania się od niepotrzebnych podróży".

Zakaz zakwaterowania ma teraz być sprawdzany pod kątem skuteczności do 8 listopada. Następnie według kanclerz Merkel zostanie ponownie omówiony.