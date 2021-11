"Zaszczepcie się, stawką jest przyszłość naszego kraju" - zaapelował także niemiecki prezydent. "Od tego tygodnia mamy 100 000 zmarłych na Covid w Niemczech. Niewyobrażalna liczba, która mnie szokuje i boli" - napisał Frank-Walter Steinmeier.

Prezydent: sytuacja dramatycznie się pogarsza

W tych dniach "sytuacja ponownie dramatycznie się pogarsza. Coraz więcej osób walczy o życie na oddziałach intensywnej terapii. Każdego dnia setki ludzi przegrywają tę walkę. Czy można mieć jakiekolwiek wątpliwości, że ta pandemia jest sprawą życia i śmierci?" - podkreślił prezydent.

Steinmeier przypomina: "Mamy środki, aby uchronić się przed ciężkim, a nawet śmiertelnym przebiegiem choroby. Ale jak dotąd wciąż zbyt mało osób z tej możliwości skorzystało".

Reklama

Dlatego jeszcze raz zwracam się dziś (...) z prośbą: zaszczepcie się i w porę odnówcie swoje szczepienia! Chodzi o wasze i waszych bliźnich zdrowie! Stawką jest przyszłość naszego kraju" - zaapelował polityk.

Ważne jest, "abyśmy teraz wszyscy działali razem. Trzymajmy się zasad, zredukujmy jeszcze raz nasze kontakty. Zróbmy to, aby nie zamykano znowu szkół (...), abyśmy nie musieli znowu całkowicie zamykać życia publicznego" - pisze głowa niemieckiego państwa.

Nie spełniło się życzenie o normalnym Adwencie

Na koniec Steinmeier dodał: "I choć gorzkie jest to, że nie spełniło się nasze życzenie o 'normalnym' Adwencie: zachowajmy wiarę, że razem uda nam się przełamać czwartą falę i opanować pandemię koronawirusa. Tego właśnie życzę naszemu krajowi i wam wszystkim". 28 listopada przypada pierwsza niedziela Adwentu.

Wobec informacji o nowym wariancie Omikron i trudnej sytuacji pandemicznej w kraju minister zdrowia Niemiec Jens Spahn nie wykluczył wprowadzenia w kraju długotrwałych ograniczeń dla osób niezaszczepionych przeciw COVID-19. Szef Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler podkreślił z kolei, że jeśli odpowiednio duża część populacji nie będzie zaszczepiona przeciw koronawirusowi, to powszechny obowiązek szczepień "stanie się opcją, nad którą trzeba będzie pomyśleć".



Niemieckie media: Polski rząd przygotowuje się do zwiększenia presji na Niemcy



W Niemczech siedmiodniowa zachorowalność na koronawirusa wzrosła w niedzielę do 446,7 - ogłosił Instytut Roberta Kocha (RKI). W sobotę wynosiła 444,3. Wartość ta wskazuje, ile osób na 100 tys. mieszkańców zostało zakażonych COVID-19 w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Urzędy zdrowia zgłosiły do RKI 44 401 nowych zakażeń, czyli o 1674 więcej niż w niedzielę tydzień temu. Kolejne 104 osoby zmarły w związku z koronawirusem, co zwiększa łączną liczbę zgonów do 100 tys. 883.