Niemcy: Nowy rekord. Ponad milion pozytywnych wyników testów PCR w ciągu tygodnia

Oprac.: Dawid Zdrojewski Koronawirus z Chin

Stowarzyszenie laboratoriów medycznych (ALM), do którego należy około 90 proc. wszystkich laboratoriów, ogłosiło we wtorek, że w zeszłym tygodniu stwierdzono w Niemczech ponad milion pozytywnych wyników testów PCR. To nowy rekord w pandemii koronawirusa - pisze portal RND.

Zdjęcie Testy PCR w Niemczech / NurPhoto / Getty Images